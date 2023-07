L’Arabie saoudite relance les visas électroniques pour la nouvelle saison de la Omra

Pour renforcer son secteur touristique et attirer davantage de visiteurs, l’Arabie Saoudite vient d’annoncer du nouveau concernant l’octroi des visas pour les pèlerins qui souhaitent accomplir le rituel de la Omra. C’est ce qui ressort d’un nouveau communiqué du ministère saoudien du Hajj et de la Omra.

En effet, le ministère du Hajj et de la Omra, en Arabie Saoudite, a annoncé la reprise de la délivrance des visas électroniques, pour la saison de la Omra.

Arabie saoudite : reprise de la délivrance des visas électronique via la plateforme Nusuk

Cette procédure de visas électroniques s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le royaume, visant à faciliter les voyages et permettre à un grand nombre de musulmans d’accomplir le rituel de la Omra. Cette initiative s’inscrit également dans la vision 2023 de l’Arabie Saoudite qui veut s’établir en tant que destination touristique.

Par ailleurs, le ministère a annoncé que, désormais, les pèlerins pourront demander leurs visas électroniques via la plateforme Nusuk. En revanche, ceux dont la demande aura été acceptée disposeront de la possibilité de se rendre dans le pays dès le 19 juillet 2023.

La plateforme Nusuk facilitera la procédure de demande de cette catégorie de visas et les procédures d’arrivée pour les musulmans du monde entier, qui souhaitent se rendre sur les terres saintes. Pour rappel, gouvernement saoudien a récemment mis en œuvre un programme offrant de nombreuses facilitations et avantages pour ces pèlerins. Notamment, la réduction de 63% des frais d’assurances, délivrer le visa pour la Omra en moins de 24 heures, et enfin prolonger la durée de validité de ces visas de trente à soixante jours.

