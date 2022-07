L’Arabie saoudite ouvre son espace aérien à Israël

Quelques heures avant d’accueillir le Président américain, Joe Biden, l’Arabie saoudite a annoncé l’ouverture de son espace aérien à tous les transporteurs, y compris les Israéliens. D’ailleurs, l’État hébreu a vivement salué cette décision ; estimant que ce n’est qu’un premier pas pour renforcer les relations.

Telle une traînée de poudre, la décision de l’Arabie saoudite d’ouvrir son espace aérien à tous les transporteurs s’est répandue ce vendredi sur la toile. À quelques heures de l’arrivée du Président américain, Joe Biden, en Arabie saoudite ; l’Autorité de l’aviation civile saoudienne a fait part de l’ouverture de son espace aérien à tous les transporteurs aériens, remplissant les conditions réglementaires de survol.

Ainsi, cette décision lève les restrictions de survol pour les avions en provenance et à destinations d’Israël. D’ailleurs, Joe Biden se rendra directement d’Israël vers Ryad. Une première historique entre l’Arabie saoudite et l’État hébreu. Toutefois, rappelons que le royaume ne reconnaît pas officiellement l’État d’Israël.

Réagissant à cette annonce ; le Président américain a salué « la décision historique des dirigeants saoudiens d’ouvrir leur espace aérien à tous les transporteurs civils sans discrimination ». Y compris aux « vols vers et depuis Israël », a indiqué dans un communiqué son conseiller à la sécurité nationale.

Arabie saoudite – Israël : vers le renforcement des relations ?

De son côté, « Israël a salué la décision de l’Arabie saoudite d’ouvrir son espace aérien à tous les transporteurs, y compris israéliens » ; a indiqué Merav Michaeli, la ministre du Transport de l’État hébreu. Notant que cette mesure va « renforcer les relations entre l’État hébreu et les pays du Moyen-Orient ».

« C’est désormais officiel. Les vols israéliens seront autorisés dans l’espace aérien de l’Arabie saoudite (…) Ce qui va permettre de renforcer les relations entre Israël et les autres pays du Moyen-Orient », a déclaré Merav Michaeli.

Par ailleurs, le Premier ministre israélien, Yaïr Lapid, a remercié le Président Biden « pour de longues, intenses et secrètes tractations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et les États-Unis ». Et par conséquent, « en arriver à cette annonce ».

« Et je veux remercier le leadership saoudien pour l’ouverture de leur espace aérien. Il s’agit seulement d’un premier pas. Nous allons continuer de travailler, avec la prudence nécessaire, en faveur de l’économie, de la sécurité et du bien des citoyens d’Israël » ; a encore indiqué Yaïr Lapid.

Il convient de rappeler que plusieurs pays arabes avaient normalisé leurs relations avec Israël. Effectivement, il s’agit entre autres du Maroc, du Bahreïn et des Émirats arabes unis. Dans une tribune récente du Washington Post, Joe Biden, a laissé entendre que d’autres pays arabes pourraient nouer des relations avec Israël.