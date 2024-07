L’Arabie saoudite offre des bourses d’études pour les doctorants: les Algériens concernés

Les étudiants algériens sont nombreux à profiter des différents programmes de bourses pour pouvoir perfectionner leurs cursus grâce à de nouvelles expériences vers l’étranger. Dans ce sillage, l’Arabie saoudite ouvre à nouveau ses portes pour les Algériens.

En effet, les Algériens, âgés de plus de 16 ans, désireux de poursuivre leurs cycles de doctorat à l’étranger, pourront profiter de cette opportunité et envoyer leurs candidatures pour décrocher l’une de ses bourses.

L’Arabie saoudite offre des bourses d’études pour les Algériens

L’annonce a été par l’université d’Alger III qui invite ses étudiants inscrits dans le cycle du doctorat à profiter de l’opportunité d’étudier dans l’une des universités saoudiennes qui font partie des 200 meilleures au monde. Le programme offre de nombreux avantages, en plus d’un programme varié et riche.

Par ailleurs, les autorités saoudiennes proposent, dans le cadre de ce programme, des bourses d’études de longue durée d’une année renouvelable, complètement financées. Et ce pour pouvoir poursuivre ses études dans un des établissements de l’enseignement supérieur saoudiens.

Pour pouvoir être parmi les lauréats sélectionnés. Il convient de transmettre sa candidature avant la date limite, fixée pour le 15 juillet 2024.

Quels sont les avantages de ce programme de bourses ?

Pour ce faire, les personnes intéressées par le programme de bourses “Étudier en Arabie saoudite” sont appelés à consulter son site officiel (cliquer ici). Et ce, pour connaître davantage sur les exigences et les critères d’éligibilité à ces bourses d’études.

Par ailleurs, pour faire partie des lauréats, les doctorants algériens sont appelés à s’inscrire à ce programme via ce lien (cliquer ici) et de télécharger le formulaire d’inscription avant de fournir le dossier complet (dont un passeport dont la validité est supérieure à six mois) de leurs candidatures pour les bourses “Étudier en Arabie saoudite”.

Dans ce contexte, il est important de rappeler les nombreux avantages qu’offre ce programme aux doctorants algériens :

Des billets de voyages offerts annuellement ;

Une allocation dès l’arrivée sur le sol saoudien ;

Une couverture santé pour le candidat et sa famille ;

Un hébergement et un lieu de résidence tout au long de son séjour ;

Et plusieurs autres avantages relatifs à la vie étudiante.

Il s’agit d’une opportunité intéressante à ne pas manquer pour les étudiants inscrits au doctorat, qui souhaitent perfectionner leur cursus.

