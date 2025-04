L’Arabie saoudite a-t-elle suspendu les visas de court séjour pour les Algériens ? Ce que l’on sait

Une information persistante se répand sur la toile sur les réseaux sociaux concernant de nouvelles restrictions de voyage potentiellement imposées par l’Arabie saoudite aux citoyens de 14 nations, dont l’Algérie. Ces mesures incluraient la suspension de la délivrance des visas de court séjour et à entrées multiples. Le manque de confirmation officielle de la part des autorités saoudiennes suscite de l’inquiétude sur la toile.

D’après ce document non officiel, largement diffusé sur la toile, l’Arabie saoudite instaurerait de nouvelles restrictions sur la délivrance des visas à entrées multiples et de courte durée pour l’Algérie, et 13 autres pays. Les pays concernés seraient la Tunisie, le Bangladesh, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Inde, l’Indonésie, l’Irak, la Jordanie, le Maroc, le Nigéria, le Pakistan, le Soudan et le Yémen.

Visas saoudiens : l’Algérie concernée par de nouvelles restrictions ?

Selon la même source, cette potentielle suspension de la délivrance des visas devrait entrer en vigueur à partir du 13 avril et durer jusqu’à la mi-juin 2025. Il est rapporté que les citoyens de ces pays ne pourront plus obtenir de nouveaux visas de ce type jusqu’à un nouvel ordre. En revanche, ceux dont les visas sont déjà valides pourront continuer à voyager jusqu’à leur expiration.

Le document informe affirme que ces nouvelles restrictions de voyage ont pour objectif de réguler les flux migratoires, notamment en vue des périodes du pèlerinage du Hadj et de la Omra. Cette décision est justifiée, selon le même document, par la participation non autorisée au Hadj, un phénomène récurrent où des visiteurs munis de visas à entrées multiples restent dans le pays pour effectuer illégalement le rituel du pèlerinage.

Cette situation a entraîné des problèmes de surpeuplement et de sécurité en Arabie saoudite, notamment durant la période du Hadj.

L’Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a précédemment annoncé de nouvelles mesures restrictives concernant le pèlerinage en Arabie Saoudite pour l’année 2025. Ces dispositions, communiquées fin mars dernier, s’appliquent aussi aux pèlerins algériens.

La principale restriction concerne l’accès à La Mecque, qui sera totalement interdit durant une période de six semaines, du 29 avril au 10 juin 2025. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour la saison du Hadj 2025.

L’ONPO insiste particulièrement sur le respect strict de ces nouvelles règles et rappelle que tout pèlerinage nécessite l’obtention préalable d’un visa Hadj. Ces dispositions réglementaires, approuvées par les autorités saoudiennes, visent à mieux organiser les flux de pèlerins pendant cette période cruciale du calendrier religieux.

Les fidèles souhaitant accomplir la Omra devront donc planifier leur voyage en tenant compte de ces nouvelles restrictions temporelles, sous peine de se voir refuser l’accès aux Lieux saints.

