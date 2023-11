L’arabe dialectal, deuxième langue la plus parlée en France

La France regroupe la plus importante communauté maghrébine, notamment en raison de son histoire commune avec les pays du Maghreb. À l’hexagone, 72 langues régionales sont parlées, et ce, en plus de sept autres langues dites non territoriales.

Le dernier rapport de l’Institut national d’études démographiques en France, les résidents dans l’hexagone utilisent plusieurs autres langues dans leur communication.

Top 4 des langues les plus parlées en France : l’arabe dialectal, deuxième du classement

En effet, malgré le fait que la France n’est pas un pays « monolinguiste » et le français est sa première langue officielle, les résidents dans ce pays utilisent, au quotidien, plusieurs autres langues, qui proviennent principalement de l’Afrique du Nord.

Ainsi, dans le classement de l’INED, cité dans l’ouvrage Le Livre d’une langue publié sous la direction de Barbara Cassin, avec la contribution, notamment, de Xavier North, après le français, se place l’arabe dialectal en deuxième position, avec un total de 4 millions de locuteurs en France.

Par ailleurs, la troisième place de ce classement est attribuée pour les créoles, suivi, en 4ᵉ place, par la langue berbère sous ses différentes formes (Kabyle, Chaoui, Chleuh, Targui …). Le classement des langues les plus parlées en France se poursuit, donc, avec l’alsacien, l’occitan, le breton, les langues d’oïl, le francique, le corse et le basque, détaille encore une fois le classement de l’INED.

Si l’arabe dialectal occupe cette place dernière le français, c’est en raison du fait qu’il est très mouvant et non codifié. En France, les locuteurs l’utilisent principalement sous sa forme maghrébine, mais il est possible aussi de le trouver sous sa forme égyptienne, syrienne, libanaise…

| À LIRE AUSSI :

>> Bled, Maboul, Gourbi… Ces mots que le français a emprunté au dialecte algérien

>> L’ambassadrice US découvre la richesse de la Darija algérienne (vidéo)