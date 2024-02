L’après Belmadi : Rabah Saâdane aura son mot à dire

Rabah Saâdane, devrait faire partie de la commission chargée d’examiner les candidatures des potentiels successeurs à Djamel Belmadi. L’entraineur emblématique de l’équipe d’Algérie aura son mot à dire concernant le future sélectionneur qui sera sur le banc des Verts lors des prochaines échéances.

La fédération algérienne de football prépare l’après Belmadi. Dimanche dernier, elle a annoncé l’installation d’une commission chargée d’examiner les candidatures des potentiels successeurs à Belmadi, avant de remettre ses conclusions dans un délai n’excédant pas les dix jours.

Pour le moment, l’instance fédérale n’a pas communiqué les membres qui vont composer la commission. Hier, Rabah Saâdane a confirmé avoir reçu un contact de Walid Sadi pour en faire partie. « Effectivement, j’ai reçu un contact de la part de Sadi pour faire partie de la commission chargée d’examiner les candidatures ». A-t-il confié lors de son passage sur un plateau d’une émission sportive, diffusée sur une chaine de télévision privée. Et d’ajouter par sa fameuse expression : « Fiha Kheir Inchalah ».

Ainsi, le « Cheikh » des entraineurs algériens aura son mot à dire concernant le successeur de Belmadi. Une belle reconnaissance de la FAF envers celui qui a servi le football algérien pendant plus de 40 ans.

Saâdane recommande un staff bien renforcé

Rabah Saâdane recommande un staff technique de l’équipe d’Algérie bien renforcé. Selon des anciens internationaux peuvent servir du bien au futur sélectionneur national.

« Il y a des anciens internationaux qui sont diplômés et qui exercent depuis quelques années, entre autres Madjid Bougherra et Karim Matmour. Je pense que la FAF fera une belle chose si elle les nomme au sein du staff du futur sélectionneur national, d’autant plus qu’ils connaissent bien les joueurs et le football algérien. Je recommande un staff bien renforcé, comme est le cas dans les grands clubs au monde ». Dira-t-il.