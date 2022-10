L’appel d’une non-voyante après le vol de son PC secoue les réseaux

Les réseaux sociaux font partie de la vie quotidienne de tous, ils peuvent avoir des aspects négatifs et positifs. Mais le côté positif ressort toujours, en effet, les élans de solidarité font partie des aspects positifs des réseaux sociaux.

Cette fois-ci, c’est l’histoire d’une jeune fille non-voyante ayant partagé le vol de son ordinateur qui a secoué la toile algérienne, des centaines d’internautes lui exprimant leur solidarité, après l’appel de la jeune fille sur Facebook.

La jeune femme, Amira Abedi, une étudiante qui réside à Tamanrasset, a posté sur son compte Facebook un post dans lequel elle disait « mes frères, on m’a volé mon PC, celui qui tombe dessus, me contacte ».

De plus, elle précise que ce dernier est de marque Lenovo et qu’il est destiné aux non-voyants, contenant une application audio pour les non-voyants. Elle précise aussi qu’elle l’utilise pour ses études et qu’il contient toutes ses données personnelles. Elle conclut en demandant aux internautes de bien vouloir partager son post.

Comme à leur habitude, les algériens font preuve d’une grande solidarité, touchés par l’histoire de la jeune fille, certains lui ont même proposé de l’aider à acheter un autre ordinateur. Tandis que beaucoup ont condamné le vol d’un objet aveugle, d’autres ont republié l’appel d’Amira pour l’aider à récupérer son ordinateur.