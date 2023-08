L’APOCE met en garde les consommateurs contre un produit anti-moustiques

L’Association algérienne pour la protection du consommateur et son environnement (APOCE) a émis une mise en garde concernant un produit non autorisé et non conforme qui circule sur le marché national.

Dans un article publié sur son compte Facebook officiel dédié à la protection des consommateurs, l’APOCE a exposé que le marché national propose actuellement un produit anti-moustiques qui dégage une odeur d’essence.

Suite à une plainte reçue par l’organisation, des échantillons du produit ont été obtenus et le bureau de Sétif a été chargé de mener une enquête. Les investigations ont révélé qu’il n’y avait aucune autorisation pour cette activité de production et que le propriétaire de l’établissement en question ne fabriquait pas ce produit.

L’organisation de protection des consommateurs a également signalé qu’un produit similaire portant une autre marque avait été retiré et détruit par les services de sécurité dans plusieurs régions de l’Ouest, après que des analyses aient confirmé la présence de benzène dans sa composition.

Les moustiques tigres envahissent les wilayas algériennes

Les moustiques tigres, une espèce invasive, sont devenus une préoccupation croissante dans plusieurs wilayas d’Algérie. Ces insectes, originaires d’Asie, se sont rapidement propagés dans différentes régions du pays, suscitant des inquiétudes en raison de leur potentiel à transmettre des maladies.

Les moustiques tigres tirent leur nom de leurs rayures caractéristiques sur le corps, qui ressemblent à celles d’un tigre. Ils sont connus pour être des vecteurs de maladies telles que e virus Zika.

Bien que ces maladies ne soient pas courantes en Algérie, la présence croissante des moustiques tigres soulève des craintes quant à la possibilité de leur propagation.

L’Institut Pasteur d’Algérie a même diffusé un communiqué d’une grande importance pour sensibiliser les citoyens à propos de la présence du redoutable moustique tigre