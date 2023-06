L’APOCE met en garde contre l’utilisation d’eaux usées dans le secteur agricole

L’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE) a lancé un avertissement à tous les agriculteurs qui utilisent de l’eau sale et polluée pour l’irrigation de leurs cultures.

Dans un message publié sur Facebook, l’apoce a rappelé que ces pratiques sont non seulement préjudiciables à la santé des consommateurs, mais également passibles de sanctions conformément à la législation algérienne.

Selon l’article 130 de la loi sur l’eau en Algérie, toute personne qui arrose ses cultures avec de l’eau usée et met ainsi en danger la santé des consommateurs est passible de sanctions.

L’organisation a souligné que les contrevenants à cette loi seront passibles d’une amende allant de 500 000 Da à 1 000 000 Da, et qu’ils pourraient également être condamnés à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans, conformément à l’article 179 de la même loi.

L’organisation encourage ainsi des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et conformes aux normes de sécurité alimentaire.

Polémique autour d’un projet agricole

La société Tazej a lancé un ambitieux projet agricole en 2019, consistant en une exploitation de 1500 hectares entre Djelfa et M’sila, visant à produire ses propres fruits.

Cette mesure a été chaleureusement accueillie par les autorités publiques dans le cadre de la stratégie de réduction des importations. À long terme, les excédents de récoltes devraient être redistribués aux autres usines agroalimentaires du pays afin de garantir l’autosuffisance alimentaire.

Lors de la présentation du projet, Salim Amra, porte-parole de Tazej, a souligné les défis liés à la « lenteur bureaucratique » rencontrée lors de l’expansion du projet. Il a également mentionné les difficultés rencontrées pour obtenir la régularisation du statut juridique des terres.

De plus, les autorités locales ont refusé d’autoriser l’extension des cultures et le lancement du projet d’élevage connexe de la société. Ces obstacles administratifs ont ralenti la progression du projet et ont suscité des frustrations. Malgré cela, Tazej reste engagée à poursuivre ses efforts pour développer son projet agricole et contribuer à la réduction des importations du pays.