L’APOCE met en garde contre les chocolats hyper-réalistes en forme de pièces de monnaie

Une récente mise en garde a été émise par l’Association de protection et d’orientation des consommateurs concernant (APOCE) sur les chocolats en forme de pièces de monnaie. Cette forme de chocolat a gagné en popularité ces derniers temps, à tel point qu’elle est devenue le véritable favori des tous petits.

Alors que ces douceurs chocolatées peuvent sembler attrayantes et ludiques, l’association attire l’attention sur les potentiels risques liés à leur consommation.

L’APOCE dénonce les chocolats en forme de pièces de monnaie dangereux pour les enfants

Le principal souci soulevé par l’association est le risque d’étouffement. Les chocolats en forme de pièces de monnaie sont souvent décorés de façon à ressembler aux véritables pièces, si bien qu’un adulte peut s’y méprendre à première vue.

Cette situation représente un danger particulier pour les jeunes enfants qui sont plus susceptibles d’avaler de réelles pièces en pensant qu’il s’agit de chocolats. L’APOCE insiste donc sur la vigilance et demande tout particulièrement aux parents de surveiller attentivement leurs enfants lorsqu’ils consomment ces chocolats.

En outre, il y a également la présence éventuelle de substances allergènes. Le manque d’étiquettes fait que les ingrédients entrant dans la fabrication de ces chocolats restent inconnus. Les fabricants utilisent parfois différents composants tels que les fruits à coque, le lait, le soja ou d’autres allergènes courants, pour imiter les différents reliefs des pièces de monnaie.

Les consommateurs doivent donc être conscients de ces risques potentiels et vérifier attentivement les étiquettes avant de consommer ces chocolats. Il est par ailleurs conseillé de choisir des alternatives plus sûres pour satisfaire les envies de chocolat des tous petits, notamment des formes plus grandes et plus facilement reconnaissables.

Des chewing-gums sous forme de cigarettes, l’APOCE met en garde les consommateurs

Dans le même registre, l’APOCE avait dénoncé dernièrement la vente de chewing-gums en forme de cigarettes. Ces produits, souvent destinés aux enfants et aux adolescents, imitent de manière trompeuse les cigarettes. L’association souligne que cette imitation peut normaliser et banaliser le tabagisme, incitant ainsi les jeunes à s’engager dans des comportements à risque.

L’organisation recommande donc aux consommateurs de boycotter ce produit et d’opter pour des chewing-gums de forme différente, spécifiquement pour les enfants.