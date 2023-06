L’APOCE dénonce le prix d’un produit local et le qualifie de « déchet »

Dans une récente publication sur son compte Facebook, L’Association de Protection et Orientation du Consommateur et son Environnement, a dénoncé la qualité de fabrication de certains produits locaux. Mal-assemblés et d’une inconformité flagrante, certaines chaussures ont fait leur apparition sur le marché algérien.

Destinée à une clientèle féminine locale, ses chaussures sont à l’opposé de ce que décrivent les règles basiques du métier. Ainsi, l’APOCE a réagi, « Nous sommes à fond derrière le produit local. Or, nous n’acceptons pas qu’il soit d’une qualité aussi médiocre », indique la publication de L’Association de Protection et Orientation du Consommateur et son Environnement.

Un prix exorbitant pour un produit « déchet » selon l’APOCE

Dans sa publication, L’Association de Protection et Orientation du Consommateur et son Environnement, a indiqué le prix de ce produit mal-assemblé.

En effet, la paire de chaussures en question est proposée à 2000 dinars. Un prix complètement abusé selon l’APOCE.

L’Association de Protection du Consommateur a qualifié cette chaussure de « déchet », « Nous refusons de cautionner ça. C’est du déchet et, cerise sur le gâteau, il est vendu au prix de 2000 dinars », ajoute l’APOCE.