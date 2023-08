L’APOCE communique les prix des viandes et du poisson en Algérie

L’APOCE continue de fournir des informations essentielles sur les tarifs des produits alimentaires. Cette fois-ci, le focus est mis sur les viandes et les poissons frais au marché central de Biskra. Cette mise à jour des prix offre une vue claire sur les coûts actuels des viandes et poissons les plus prisés. Découvrons ensemble les détails de cette liste en deux parties.

La liste des tarifs des viandes révélée par l’APOCE présente une gamme variée de produits de boucherie. Pour le poulet, les prix débutent à 480 DA par kilogramme. Les morceaux de poulet tels que le haut de cuisse débutent à 380 DA, tandis que les ailes de poulet sont au prix de 320 DA.

Si vous recherchez des produits comme l’escalope de poulet, le prix est de 820 DA, et pour les foies de poulet, comptez 1200 DA. En ce qui concerne la viande de dinde, le haut de cuisse est disponible à partir de 440 DA, tandis que les ailes de dinde sont à 320 DA. L’escalope de dinde est tarifée à 860 DA, et le rôti de dinde se situe autour de 750 DA. Les foies de dinde sont affichés à 1200 DA.

Les œufs sont au prix de 600 DA par boîte. Quant à la viande d’agneau, elle débute à 2400 DA, tandis que la viande de veau est affichée à 1200 DA. Le prix de la viande de bœuf hachée est de 2600 DA.

APOCE : Quels sont les prix du poisson sur le marché ?

La liste des prix inclut également une sélection de poissons frais. Pour la lotte, le tarif est de 350 DA par kilogramme, tandis que le saumon se situe à 400 DA. Cette variété de poissons frais offre des options appétissantes pour les amateurs de fruits de mer.

En somme, cette liste de prix fournie par l’APOCE offre une vision détaillée des coûts actuels des viandes et poissons frais sur le marché de Biskra. Il est important de noter que ces tarifs peuvent varier en fonction de facteurs tels que la disponibilité, la demande et les conditions du marché.

Cette information permet donc aux consommateurs et aux professionnels de prendre des décisions informées concernant leurs achats et leurs activités culinaires. Restez attentifs aux mises à jour régulières fournies par l’APOCE pour demeurer au courant des évolutions des prix dans le secteur alimentaire.