L’APOCE avertit contre les cuillères en plastique recyclé à partir de déchets ménagers

L’APOCE, l’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et de son Environnement, a publié un post sur sa page Facebook mettant en garde contre des cuillères en plastique en vente dans les magasins et les marchés.

Alors que la saison estivale approche, l’APOCE considère l’utilisation de certaines de ces cuillères comme dangereuse pour la santé des consommateurs et doit être prise en compte.

Les cuillères d’origine sont fabriquées à partir de matériaux transparents, c’est-à-dire sans couleur. Les différentes couleurs sur ces ustensiles peuvent signifier qu’elles contiennent des substances nocives. Certaines sont produites à partir du recyclage d’ordures et peuvent être source de danger pour la santé des consommateurs.

L’organisation indique qu’il est donc crucial de prendre garde à la provenance de ces cuillères. Il est recommandé de toujours vérifier la qualité des ustensiles en plastique recyclé avant de les utiliser pour manger ou boire.

Une loi sur l’utilisation du plastique en Algérie ?

Dans plusieurs pays d’Europe, une loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a instauré une politique de lutte contre les plastiques à usage unique.

Cette politique a commencé par l’interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique en 2016, et a été étendue en 2017 à tous les sacs d’emballage destinés à l’emballage de marchandises aux points de vente, sauf les sacs compostables biosourcés.

Depuis le 1er janvier 2020, cette loi a interdit la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables en plastique, ainsi que les bouteilles plastiques d’eau plate en restauration collective scolaire (sauf en cas de difficultés d’accès à l’eau potable), et la mise sur le marché de cotons-tiges en plastique.

L’Algérie a affirmé sa position et compte bien accélérer sa transition énergétique. Quand verront-nous des mesures concernant ce sujet en Algérie ?