L’APOCE alerte : ce produit venu de France contient une bactérie à risque !

En France, une alerte sanitaire a récemment été lancée autour d’un produit de consommation courante. Un sachet de truite saumonée fumée de 120 grammes, disponible en Algérie. L’APOCE tire la sonnette d’alarme !

Il a été retiré en urgence des rayons des enseignes Intermarché et Auchan en raison d’un risque de contamination par la Listeria monocytogenes, une bactérie pouvant provoquer une infection grave.

Bien que cette alerte concerne d’abord le territoire français, elle résonne jusqu’en Algérie, où l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) appelle à la plus grande vigilance.

Ce produit pourrait se retrouver sur notre marché à travers les fameux « cabas ». Ces valises remplies de marchandises européennes revendues de manière informelle.

Un saumon suspect : une alerte sanitaire en France inquiète jusqu’en Algérie

Le rappel en question vise un lot bien précis de truite saumonée fumée conditionnée en sachets de 120 grammes. Le produit a été écarté des rayons par mesure de précaution, les autorités sanitaires françaises suspectant la présence de Listeria monocytogenes.

Cette bactérie reste encore méconnue du grand public. Elle peut pourtant provoquer la listériose, une infection sérieuse qui touche particulièrement les femmes enceintes, les personnes âgées et celles ayant un système immunitaire affaibli.

Les symptômes peuvent se limiter à de la fièvre ou à des troubles digestifs. Mais dans certains cas, ils peuvent évoluer vers des complications graves. Telles qu’une septicémie ou des atteintes neurologiques, pouvant aller jusqu’au décès.

Produit rappelé en France pour Listeria : les mises en garde de l’APOCE face aux risques en Algérie

Officiellement, ce rappel ne s’applique qu’en France. Mais selon l’APOCE, le risque de retrouver ce produit sur le marché algérien est bien réel. Ce type de denrée est souvent ramené par des particuliers dans leurs valises, avant d’être revendu dans un cadre non encadré. Ce circuit parallèle permet à certains de se procurer des produits difficiles à trouver localement. Cependant, il échappe à tout contrôle sanitaire.

C’est précisément ce qui inquiète l’association. Elle alerte les consommateurs algériens sur les risques liés à l’achat de produits alimentaires importés de manière informelle. Selon elle, il est fortement recommandé de ne pas consommer ce poisson s’il a été rapporté de France, même s’il n’a pas été acheté en grande surface. Cette mise en garde prend d’autant plus de poids que la listériose peut se déclarer plusieurs semaines après ingestion.

Cette affaire met une fois de plus en lumière les dangers potentiels liés aux circuits d’importation informels. Notamment pour les produits périssables comme les aliments fumés ou les produits laitiers. Si le commerce reste très répandu en Algérie, il comporte des risques réels pour la santé publique. D’autant plus en l’absence de contrôle sur la chaîne du froid ou la traçabilité.