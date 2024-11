L’ANP ouvre ses portes aux jeunes Algériens : les inscriptions sont ouvertes !

Le ministère de la Défense nationale a annoncé ce matin le lancement des préinscriptions pour rejoindre les rangs de l’Armée Nationale Populaire (ANP). Cette initiative s’adresse à tous les jeunes algériens désireux de bâtir leur avenir tout en participant activement à la défense et à la sécurité de leur patrie.

Une opportunité unique pour la jeunesse algérienne

Les inscriptions préliminaires sont ouvertes du 21 novembre au 12 décembre 2024 et se font exclusivement en ligne via le portail officiel : https://preinscription.mdn.dz/hdr/.

🟢À LIRE AUSSI : Hadj 2025 : 2000 places supplémentaires ouvertes, voici les conditions d’accès

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’ANP de renforcer ses effectifs tout en offrant aux jeunes algériens la possibilité de se former et de s’engager dans une carrière enrichissante et honorable.

Une diversité de spécialités accessibles

L’armée propose aux candidats de devenir soldats au sein des différentes branches des forces armées :

Forces terrestres : pour protéger le territoire national.

: pour protéger le territoire national. Forces aériennes : pour défendre les cieux algériens.

: pour défendre les cieux algériens. Forces navales : pour surveiller et protéger les eaux territoriales.

: pour surveiller et protéger les eaux territoriales. Forces de défense aérienne du territoire : pour une défense stratégique depuis le sol.

: pour une défense stratégique depuis le sol. Gendarmerie nationale : pour maintenir la sécurité et l’ordre public.

: pour maintenir la sécurité et l’ordre public. Garde républicaine : pour assurer des missions protocolaires et opérationnelles.

: pour assurer des missions protocolaires et opérationnelles. Directions et services régionaux : pour appuyer les opérations logistiques et administratives.

Un guide pour accompagner les candidats

Pour toute information complémentaire, les candidats peuvent consulter et télécharger le Guide du recrutement 2024, disponible sur le site web du ministère de la Défense.

🟢À LIRE AUSSI : [ALERTE] Péage sur l’autoroute Est-Ouest : le ministère des Travaux Publics met fin à la confusion

Ce document contient des détails pratiques sur les critères d’éligibilité, les étapes du processus de recrutement ainsi que les avantages d’une carrière au sein de l’ANP.

Construire son avenir en servant la patrie

S’engager dans l’Armée Nationale Populaire représente bien plus qu’un simple emploi. C’est un engagement pour la protection de la nation, une opportunité d’acquérir des compétences variées ainsi qu’une carrière avec un sens profond.