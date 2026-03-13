L’ANP déplore la mort de trois militaires après avoir abattu sept terroristes, dont deux émirs

La lutte contre le terrorisme a connu un nouvel épisode dans l’est de l’Algérie. Dans la nuit du 12 mars 2026, des unités de l’Armée nationale populaire (ANP) ont tendu une embuscade à un groupe armé dans le secteur militaire de Tébessa, relevant de la 5e Région militaire. L’opération, menée sur la base de renseignements exploités par les services de sécurité de l’armée, s’est soldée par la neutralisation de plusieurs terroristes et la récupération d’armes de guerre. Mais aussi par la perte de trois militaires de l’armée nationale.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), cette intervention s’inscrit dans la poursuite des opérations de lutte antiterroriste, intensifiées durant le mois de Ramadan afin d’« assurer la sécurité et la quiétude des citoyens ». Le bilan, initialement établi à quatre terroristes abattus, s’est alourdi dans les heures suivantes après la poursuite de l’opération sur le terrain.

Tébessa : le bilan de l’opération antiterroriste porté à sept terroristes neutralisés

Le MDN précise que les détachements de l’ANP ont d’abord neutralisé quatre terroristes lors d’une embuscade menée dans la nuit du jeudi 12 mars dans la zone relevant du secteur militaire de Tébessa. Les militaires ont également récupéré des armes et des munitions appartenant au groupe armé.

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Le communiqué indique que les forces engagées ont saisi :

4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov

Une quantité de munitions

Divers effets appartenant au groupe terroriste

Dans un second communiqué diffusé par le ministère, l’armée a annoncé la poursuite de l’opération dans la même zone. Les mêmes unités ont alors neutralisé trois autres terroristes, portant le bilan global à sept terroristes éliminés, dont deux émirs identifiés.

Au total, les forces de l’ANP ont récupéré sept pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité importante de munitions ainsi que d’autres équipements.

Trois militaires tombés lors de l’affrontement

L’opération a toutefois été marquée par la perte de trois soldats de l’Armée nationale populaire. Dans son communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que ces militaires sont tombés lors de l’accrochage avec le groupe terroriste.

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Le général d’armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’ANP, a ainsi adressé ses condoléances aux familles des victimes.

Le communiqué souligne : « Le général d’armée Saïd Chanegriha (…) présente, en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’Armée nationale populaire, ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des martyrs. »

Le ministère de la Défense rappelle que cette opération s’inscrit dans une série d’actions menées récemment contre les groupes terroristes. Il évoque notamment une intervention réalisée le 1er mars 2026 dans la forêt de Zeddine, dans le secteur militaire d’Aïn Defla (1re Région militaire).

Tebboune adresse ses condoléances aux familles des militaires tombés à Tébessa

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de Commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense nationale, a présenté ses sincères condoléances et sa compassion aux familles des trois militaires tombés au champ d’honneur.

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Dans un communiqué, il a salué leur courage et leur dévouement pour la protection de l’Algérie et la sécurité des citoyens, et a demandé à Dieu Tout-Puissant d’accueillir leurs âmes dans le paradis. Le président a également adressé ses hommages à l’ensemble des membres de l’Armée nationale populaire, soulignant la grandeur et le sacrifice des soldats pour la patrie.