L’ANP achemine les aides humanitaires algériennes destinées à Gaza (PHOTOS)

L’Armée de l’Air algérienne a acheminé, hier, le samedi 21 octobre 2023, l’aide humanitaire accordée par l’Etat algérien au profit du peuple palestinien frère, à la base aérienne de Boufarik dans la Première Région militaire, selon un communiqué rendu public par le ministère de la Défense.

En effet, des photos publiées par le ministère de la Défense démontrent des aides humanitaires du Croissant rouge algérien, au niveau de la base militaire de Boufarik, et qui doivent être acheminées vers la Palestine, principalement vers Gaza, qui vit depuis le 7 octobre dernier sous les bombardements et les raids israéliens, ayant déjà fait plus de 4200 décès parmi les civils palestiniens.

Tebboune instruit l’envoi d’importantes aides humanitaires à la bande de Gaza

En outre, il est à noter que c’est sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a décidé l’envoi d’urgence d’importantes aides humanitaires à la bande de Gaza via le terminal de Rafah, à travers un pont aérien composé de plusieurs avions relevant des Forces aériennes de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué, hier, un communiqué de la Présidence de la République.