L’ANIRAV suspend 2 émissions sportives

L’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel (ANIRAV) a décidé de suspendre deux numéros consécutifs deux émissions sportives. L’une diffusée sur la chaine privée El-Bilad, et l’autre sur la chaine numérique Dzair Tube.

L’ANIRAV suit avec grande intention tout ce qui se dit dans les émissions sportives. Cela rentre dans le cadre de sa lutte contre la haine et la violence dans les stades. Après avoir suspendu une émission sportive diffusée sur Ennahar TV et mis en garde El-Heddaf TV, elle vient de suspendre deux émissions sportives. L’une diffusée sur la chaine privée El-Bilad TV, et l’autre sur la chaine numérique Dzair Tube.

En effet, cette décision fait suite à la diffusion de propos portant atteinte à la dignité humaine et incitant à la haine et à la discrimination raciale, ainsi qu’à la constatation de dérapages lors de la diffusion des programmes sportifs sur les deux chaînes mentionnées.

Selon l’autorité de régulation, le représentant légal d' »El Bilad TV » a reconnu la faute commise concernant les propos inappropriés d’un invité de l’émission « Ahki Ballon » à l’encontre de l’entraîneur de l’USM Alger. Quant au représentant légal de Dzair Tube, il a admis l’erreur commise par un analyste de l’émission « Dzair Sport ».

L’ARAV réaffirme la nécessité de respecter les règles de responsabilité professionnelle pour garantir une couverture médiatique digne du statut du sport dans la société. Elle souligne l’importance de renforcer son rôle dans la construction d’une génération qui croit en la compétition loyale et aux valeurs humaines, tout en luttant contre la violence et la haine, et en évitant la recherche du sensationnalisme à des fins lucratives.

El-Heddaf TV rappelée à l’ordre par l’ANIRAV

Il y a quelques jours, l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel (ANIRAV) a adressé un avertissement à la chaîne sportive privée El-Heddaf TV. Cette mise en garde fait suite à des manquements professionnels observés dans deux de ses émissions phares : « Belmakchouf » et « VAR El-Haddaf », diffusées mi-avril.

Au cœur des préoccupations, l’ANIRAV pointe particulièrement du doigt le comportement d’un analyste qui se serait écarté des principes fondamentaux de neutralité et d’objectivité, violant ainsi la réglementation audiovisuelle en vigueur. Les deux émissions risquent désormais une suspension en cas de récidive.

Face à cette situation, l’Autorité de régulation insiste sur plusieurs points cruciaux :

La nécessité de respecter scrupuleusement les règles d’analyse sportive

L’importance de mettre en place des mécanismes d’autorégulation efficaces

L’exigence d’une couverture médiatique précise et équilibrée

L’abandon du sensationnalisme et des exagérations dans le traitement de l’information

24 heures avant cette mise en garde à l’encontre d’El-Heddaf TV, l’ANIRAV a ordonné de suspendre l’émission sportive « Stade Ennahar », diffusée sur Ennahar TV, pour une durée de 21 jours et ce, suite à des propos racistes tenus par un invité sur le plateau.