Langues étrangères au CEM : Ce qui va changer dès la rentrée 2025

La Direction générale de l’éducation du ministère de l’Éducation nationale a annoncé, ce mardi, une modification des horaires hebdomadaires dédiés à l’enseignement des langues anglaise et française pour les élèves de première année du cycle moyen, à partir de l’année scolaire 2025-2026.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des nouveaux programmes et vise à assurer un meilleur équilibre pédagogique dans l’enseignement des langues étrangères.

Le ministère a précisé que cet ajustement relève d’une démarche pédagogique destinée à garantir une répartition juste et harmonieuse des langues étrangères au sein du cycle moyen, sans impacter les horaires des autres matières, qui demeureront inchangés à tous les niveaux de l’enseignement moyen.

En vertu de cette décision, le volume horaire hebdomadaire pour l’anglais et le français a été fixé à 3 heures et demie (3h30) pour chaque langue. Une initiative qui reflète l’orientation du ministère vers un renforcement progressif de la place de l’anglais au sein du système éducatif, en accord avec la nouvelle politique linguistique adoptée par l’Éducation nationale.

Rentrée scolaire 2025 : Réforme de la troisième année du primaire

Parallèlement, une initiative similaire est mise en œuvre pour la troisième année du cycle primaire. En effet, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé une réforme significative pour la rentrée scolaire 2025-2026, avec de nouveaux aménagements des programmes et des horaires.

L’objectif affiché de cette restructuration est de recentrer l’enseignement sur les fondamentaux tout en donnant plus de place aux matières artistiques, sportives et culturelles. Fini les journées trop chargées, place à un équilibre qui se veut plus harmonieux entre l’apprentissage et l’épanouissement personnel.

Le nouveau plan d’études consacre plus de temps à certaines disciplines clés. Les élèves de troisième année verront leur horaire d’anglais passer à deux heures par semaine, soit un gain de 30 minutes. L’éducation physique et sportive est également renforcée, avec une heure supplémentaire pour atteindre un total de deux heures hebdomadaires. L’éducation artistique est aussi mise à l’honneur, avec 45 minutes de plus, portant son volume hebdomadaire à 1h30.

La langue arabe n’est pas en reste, puisqu’un quart d’heure supplémentaire est alloué à la lecture, totalisant 7h30 par semaine. Une nouveauté notable est l’introduction d’une séance autonome de 30 minutes dédiée à l’histoire, visant à renforcer la dimension identitaire.

Afin de compenser l’ajout de ces nouvelles plages horaires et d’alléger le programme, le ministère a pris une décision forte : la géographie et l’éducation civique sont retirées de l’emploi du temps des élèves de troisième année. L’idée est de réintégrer ces matières de manière progressive et plus cohérente au cours du cycle primaire.

La réforme ne s’arrête pas aux matières enseignées. Le ministère prévoit une meilleure répartition des enseignants de français, d’anglais et d’éducation physique. Les cours de sport et d’art seront également étalés sur l’ensemble de la semaine pour éviter la concentration sur une seule journée et réduire la pression sur les élèves.

Pour assurer une transition en douceur, les inspecteurs et les enseignants concernés bénéficieront d’un programme de formation continue, comprenant des séminaires et des journées d’étude, dès la rentrée.