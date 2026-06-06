Langue chinoise : la Chine s’apprête à conquérir d’autres universités algériennes

Le succès de l’Institut Confucius à Alger n’était qu’une première étape. La Chine passe à la vitesse supérieure et prévoit d’ouvrir de nouvelles branches d’enseignement de sa langue à travers le pays. Entre diplomatie culturelle et partenariats technologiques de pointe, voici les coulisses de cette offensive universitaire validée par le ministère de l’Enseignement supérieur.

En effet, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a reçu aujourd’hui au siège de son ministère une délégation scientifique chinoise de haut niveau. Menée par Wei Yong, président du Fonds international chinois pour l’éducation, la rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Dong Guangli.

Au cours des échanges, Wei Yong a exprimé le vif intérêt de la partie chinoise pour l’ouverture de plusieurs nouvelles branches de l’Institut Confucius à travers le pays. Une ambition motivée par le franc succès que rencontre actuellement l’établissement dans l’enseignement de la langue chinoise en Algérie.

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De son côté, le ministre Kamel Baddari a saisi cette opportunité pour appeler à approfondir la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de pointe. Il a ainsi plaidé pour la mise en place de partenariats stratégiques entre les cinq Écoles nationales supérieures du pôle scientifique et technologique « Chahid Abdelhafid Ihadaden » de Sidi Abdellah et les plus prestigieuses universités chinoises.

Algérie – Chine : Une coopération ancrée dans la durée

Rappelons qu’en septembre dernier, le ministre Kamel Baddari avait déjà franchi un jalon historique en inaugurant officiellement le premier Institut Confucius au sein de l’Université d’Alger 2 « Abou Al Kacem Saâdallah ».

Cette cérémonie, qui s’était déroulée en présence de l’ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, concrétisait une dynamique amorcée dès l’année universitaire précédente avec l’ouverture d’un département de langue chinoise.

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À cette occasion, le ministre avait salué l’ouverture internationale de l’université algérienne et souligné que cette structure constituerait un pont culturel et académique majeur pour renforcer le jumelage entre les universités des deux nations.

L’intérêt actuel pour l’expansion de cet institut témoigne ainsi de la rapidité et du succès de cette coopération bilatérale.