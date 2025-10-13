L’ANGEM accorde jusqu’à 1 000 000 DA de prêts sans intérêt pour ce type de projets : détails

La Directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit (ANGEM), Souad Ben Djamil, a révélé le lancement d’un programme visant à créer mille micro-entreprises dédiées à la collecte et au recyclage des déchets plastiques. Ce programme est destiné à financer un millier de jeunes sans revenu stable, leur accordant des prêts d’une valeur de cent millions de centimes (1 million de dinars algériens) dans ce domaine.

Les prêts seront accordés sous forme de tricycles (véhicules à trois roues) pour la collecte des déchets, assurant ainsi une « aisance psychologique et financière ». Les bénéficiaires suivront au préalable des cycles de formation spécialisée dans ce domaine, avant d’être mis en relation avec des entreprises de recyclage et de vente de plastique pour les aider à écouler leurs collectes.

Dans une déclaration à El Khabar, Ben Djamil Souad a précisé que l’octroi de ces prêts sous forme de petits véhicules (tricycle) a été réalisé en coordination avec les secteurs de l’Environnement et de la Qualité de Vie, de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, ainsi que de l’Économie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises. L’objectif est de soutenir les jeunes innovateurs et les porteurs d’idées dans le domaine de l’Économie Verte.

Formation spécialisée et accompagnement pour les jeunes dans le recyclage des déchets plastiques

L’Agence, a ajouté la Directrice, organisera des cycles de formation spécialisée dans le domaine vert, ainsi que des sessions techniques sur la collecte des déchets plastiques et la préservation de l’environnement. S’y ajoutent des cours d’éducation financière et de gestion de la micro-entreprise.

🟢 À LIRE AUSSI : Programme « Famille productive » : modalités d’inscription, documents requis et date limite

Selon elle, cette formation vise à soutenir et encourager l’esprit d’entreprise chez les jeunes, conformément aux instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Dans une seconde phase, l’Agence accordera le prêt de cent millions de centimes, sans intérêts, pour financer l’acquisition du tricycle. L’objectif est de faciliter le processus de collecte des déchets dans une « aisance psychologique et financière ». Le bénéficiaire du prêt travaillera ainsi dans un environnement sain et vert, et dans un périmètre sécurisé, a-t-elle souligné.

Prêts sans intérêts et tricycles pour créer des micro-entreprises vertes

Dans sa première phase, le projet concerne mille jeunes aspirant à créer leur propre micro-entreprise. La seule condition est que l’intéressé soit âgé de 18 ans ou plus. L’Agence, a-t-elle ajouté, leur garantit une activité réglementée et officielle, leur délivrant une carte d’auto-entrepreneur, en plus de plusieurs avantages.

🟢 À LIRE AUSSI : Timimoun : le méga-projet céréalier algéro-italien entre en phase active

Au premier rang de ceux-ci, une aide pour l’évacuation des déchets plastiques collectés, grâce à une mise en relation avec un réseau d’entreprises spécialisées dans le recyclage et la vente du plastique.