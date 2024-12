L’ancien sélectionneur national, Mahieddine Khalef, n’est plus

L’ancien sélectionneur national, Mahieddine Khaled, n’est plus. Il est décédé ce matin à l’âge de 80 ans. Le football algérien a perdu l’une de ses figures emblématiques lors de cette année de 2024.

Le football algérien est en deuil. Et comment ! Une autre icône du football algérien s’en va. Il s’agit de l’ancien sélectionneur national Mahieddine Khaled, décédé ce mardi, le 10 décembre 2024, laissant derrière lui un immense héritage sportif. Une mauvaise nouvelle qui a bouleversé les passionnés du football en Algérie.

L’enterrement du défunt aura lieu demain mercredi, le 11 décembre 2024, au cimetière d’El-Alia (Alger).

En cette douloureuse circonstance, la rédaction d’Algérie360 présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et prie Dieu de lui accorder une place en son vaste Paradis. À Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons.

Qui est Mahieddine Khalef ?

Né le 14 janvier 1944 au Maroc, Mahieddine Khalef fait ses débuts en tant que footballeur avec l’équipe du KAC Kenitra. En 1967, il rentre en Algérie, où il joue à la JS Kabylie avec laquelle il accède en première division, puis sera champion d’Algérie, en 1972-1973 avec Virgil Popescu un entraîneur roumain que Mahieddine a fait venir de son ancienne équipe marocaine du KAC Kenitra où il fut son entraîneur.

Il commence sa carrière à partir de l’année 1972, il remplace Boubekeur l’entraîneur qui a quitté la JSK, menacée de relégation à trois journées de la fin du championnat. Le club est ensuite pris en main par son ancien entraîneur au KA Kenitra, Popescu, qui réussit à obtenir le premier titre du club, puis le deuxième titre en 1973-1974 avec Petre Mîndru.

Avec l’entraîneur polonais Stefan Zywotko, Khalef entraînera la fameuse équipe des années 1980 de la JSK. Khalef, à la suite de ses bons résultats en club, fut convié à prendre en charge l’équipe nationale à la suite de la démission de Mekhloufi en avril 1979. Sous sa houlette, il qualifiera l’Algérie au JO 1980 de Moscou, à la CAN 1980 et la conduira au mondial 1982 en Espagne où il vaincra l’équipe d’Allemagne (RFA) sur le score de deux buts à un, et le Chili (trois buts à deux). Malheureusement, à cause d’un match arrangé entre les sélections allemandes et autrichiennes, la sélection algérienne s’arrêtera à la première phase, mais aura charmé tous les observateurs du football.

Les condoléances de la FAF

« C’est avec une immense tristesse que le président de la Fédération algérienne de football, M. Walid Sadi a appris la malheureuse nouvelle du décès de l’ancien sélectionneur national, grande figure du football algérien, Mahieddine Khalef, survenu ce mardi 10 décembre 2024 à l’âge de 80 ans. Le Président Walid Sadi adresse au nom des membres du bureau fédéral, ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu’à la grande famille du football algérien », lit-on dans le communiqué de la FAF.

« Que Dieu Le-Tout-Puissant puisse accueillir le défunt en Son vaste paradis et que son âme puisse reposer en paix. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons ».