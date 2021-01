L’ancien président de l’ES Sétif Hassan Hamar libéré

L’ancien président du club de football ES Sétif, Hassan Hamar a quitté aujourd’hui la prison après 18 mois de détention.

Hassan Hammar a quitté la prison après avoir purgé sa peine de 18 mois, à l’établissement pénitentiaire de Sétif, il a bénéficié d’une grâce présidentielle de 18 mois, qui lui a permis de quitter la prison aujourd’hui, le 07 janvier.

Dans une déclaration accordée a « El Bilad » Hammar affirme, « j’ai des vécus des jours et des moments très difficiles pendant la période d’emprisonnement, mais Dieu merci je suis maintenant libre ».

Avant d’ajouter, « j’ai pu achever la mémorisation 48 Hizb du Coran au cours des 18 mois que j’ai passé en prison ».

Hassan Hemmar s’est montré déterminé à clôturer la récitation du Coran dans les jours à venir. L’ancien président de l’ESS a clairement indiqué qu’il avait profité sa période de détention pour lire de nombreux livres, notamment qui racontent l’histoire de son club de cœur l’Entente de Sétif.

Pour rappel, l'ancien président de l'ES Sétif, Hassan Hammar est arrêté le 08 juillet 2019, par les services de sûreté de la wilaya est poursuivi dans l'affaire de la coopérative immobilière Oum El Hayat, créée en 1999, qui avait acquis deux terrains divisés en 84 lots de 400 m2 chacun et 64 lots de 200 m2 chacun et dont la superficie des lots a été par la suite réduite à 150 m2 et le nombre des bénéficiaires de la coopérative a augmenté à plus de 300,