L’ancien président de la FAF et de l’USMH, Mohamed Laib, n’est plus

Le président emblématique de l’USM El-Harrach et ancien président de la fédération algérienne de football, Mohamed Laib, n’est plus. Il est décédé en ce début de matinée, le 9 novembre 2023, à la suite d’une crise cardiaque.

Le football algérien est en deuil. En effet, Mohamed Laib est décédé ce matin. Selon des proches du défunt, ce dernier a fait malaise cardiaque en ce début de matinée. Il a été évacué immédiatement à l’hôpital par sa famille, mais le destin a voulu qu’il rende l’âme avant même d’y arriver. Il s’éteint à l’âge de 83 ans, après avoir servi le football algérien depuis les années 90.

Une autre figure qui a marqué le football algérien s’en va. Le regretté Mohamed Laib est le président emblématique de l’USM El-Harrach. Il a pris les règnes du club dans les années 90. Ses ambitions lui ont conduits vers la présidence de la fédération algérienne de football, mais ce fut une courte expérience de août 1996 à décembre 1996. De retour au club du cœur, l’USMH, en 2007, il l’a quitté en 2015. Malgré son âge avancé et ses soucis de santé, il est revenu à la présidence en 2018 jusqu’à 2021.

Les condoléances de la FAF

La fédération algérienne de football a présenté ses condoléances suite au décès de Mohamed Laib. « Le Président de la Fédération algérienne de football, M. Walid SADI, et les membres du Bureau fédéral sont très peinés d’apprendre le décès de M. Mohamed LAIB, ancien président de la FAF (août 1996 – décembre 1996) et ex-président de l’USM El-Harrach, à l’âge de 83 ans. En cette triste circonstance, ils présentent à la famille étaux proches du défunt ainsi qu’à la famille de l’USM El-Harrach, club qu’il a présidé à plusieurs reprises, leurs plus sincères condoléances et les assurent de leur soutien et sympathie face à cette grande perte pour le mouvement sportif national.

En effet, feu Mohamed Laib a été l’un des dirigeants qui ont marqué le football algérien durant les trente dernières années, comptant parmi les plus compétents et les plus dynamiques, et connu surtout pour l’amour inconditionnel qu’il porta à son club, l’USM El-Harrach, dont il a toujours défendu sans relâche les intérêts.

Que Dieu Le-Tout-Puissant puisse accueillir le défunten Son vaste paradis, que son âme puisse reposer en paix parmi les meilleurs de ce monde et d’accorder aux siens soutien et réconfort. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons ». A écrit la FAF sur son site officiel.