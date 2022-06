L’ancien ministre Sid Ahmed Ferroukhi n’est plus

L’ancien Ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, est décédé ce vendredi 17 juin 2022 ; suite à une crise cardiaque.

En effet, l’ancien Ministre Sid Ahmed Ferroukhi est décédé ce vendredi suite à une crise cardiaque à l’âge de 55 ans. Le défunt avait occupé plusieurs postes de responsabilités ; notamment celui de Ministre de la Pêche et des Productions halieutiques de 2012 à 2016 puis de 2020 à 2021 ; mais aussi celui Ministre de l’Agriculture et du Développement rural ; un poste qu’il occupera entre 2015 et 2016.

Retour sur la carrière brillante de Sid Ahmed Ferroukhi

Né en juillet 1967 à Bologhine dans la capitale ; Sid Ahmed Ferroukhi obtient le titre d’ingénieur d’État en Agronomie à l’Institut national d’agronomie d’Alger ; dont il devient directeur général adjoint en 1997.

Le regretté obtient un DEA en économie agricole, agroalimentaire et rurale à la faculté des sciences économiques de Montpellier en France ; un Magister en Économie du développement rural à l’INA d’Alger et un diplôme supérieur en anglais spécialisé dans le domaine des affaires.

Il entame sa carrière professionnelle en 1993 en tant que conseiller économique au cabinet du Ministre de l’Agriculture et de la pêche ; avant d’être nommé, en 2005, secrétaire général de l’Agence spatiale algérienne.

Il occupera le poste de Ministre de la Pêche et des Productions halieutiques ; ainsi que celui de Ministre de l’Agriculture et du Développement rural. En 2017, le Front de la libération nationale (FLN) le désigne en tête de liste pour la wilaya d’Alger lors des élections législatives ; un poste qu’il quitte en 2019.