L’ancien ministre Karim Djoudi est mort

L’ancien Ministre des Finances Karim Djoudi est décédé, selon ce qu’a rapporté un communiqué de la Présidence de la République ce vendredi 13 mai 2022. Suite à cette tragique nouvelle, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances et sa profonde sympathie à la famille du défunt.

Selon les informations rapportées par la Présidence de la République, l’ancien Ministre des Finances, Karim Djoudi, n’est plus. Né en 1958 à Montpellier en France et diplômé de l’Université de Strasbourg, le défunt Karim Djoudi avait été nommé Ministre délégué chargé de la Participation et de la Promotion des investissements en 2003, puis Ministre délégué chargé de la Réforme financière en mai 2004.

En 2007, Karim Djoudi avait été promu au poste de Ministre des Finances, poste qu’il occupera jusqu’en 2014. Le regretté avait également été conseiller à la Présidence pour les affaires économiques et financières entre 2014 et 2019.

Il convient de rappeler qu’en 2019, en marge du mouvement populaire Hirak, l’ancien Ministre Karim Djoudi avait été placé sous contrôle judiciaire et comparu devant le juge d’instruction près la Cour suprême pour être auditionné concernant des affaires liées à la dilapidation des derniers publics, d’abus de fonction et d’octroi d’indus privilèges.

Décès de Karim Djoudi et de Mohamed Alleg : Tebboune présente ses condoléances

« Le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances et sa profonde sympathie à la famille de l’ancien Ministre des Finances, le regretté Karim Djoudi, priant Le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde », a indiqué un communiqué de la Présidence de la République, ce vendredi 13 mai 2022. « À Allah nous appartenons, à Lui nous retournons », a conclu le Président Tebboune.

Le Président Tebboune, Chef suprême des Forces armées et Ministre de la Défense nationale, a également adressé un message de condoléances à l’ensemble des membres de l’Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du moudjahid et Général-major à la retraite Mohamed Alleg.