L’ancien international algérien, Hamid Merakchi, s’éteint à l’âge de 48 ans

L’ancien attaquant international algérien, Hamid Merakchi, s’est éteint ce samedi à l’âge de 48 ans en France.

Né le 28 janvier 1976 à Aïn Témouchent, Merakchi a passé la majeure partie de sa carrière en Algérie. Il a débuté dans les équipes de sa région natale, à Témouchent (CR Temouchent) et à Mostaganem (ES Mostaganem), avant de se faire un nom sur la scène nationale et internationale.

En 1997-1998, il a terminé meilleur buteur du championnat d’Algérie avec 7 réalisations. L’ancien joueur a également porté les couleurs de l’équipe nationale olympique en 1997, puis de l’équipe A dès l’âge de 22 ans, de 1998 à 2001.

Hamid Merakchi, l’ancien attaquant algérien, n’est plus

Merakchi a participé aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2000 et à la phase finale de cette compétition, sous la houlette du sélectionneur Saâdane. Il a inscrit trois buts sous le maillot de l’équipe nationale.

Au cours de sa carrière, Hamid Merakchi a évolué dans plusieurs clubs nationaux et européens, notamment le MC Alger, l’USM Harrach, le MC Oran, le ES Mostaganem et le club turc Gençlerbirliği avec qui il joua en tout 26 matchs et inscrivit 8 buts. Il a raccroché les crampons en 2005.