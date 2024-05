Lancement prochain de la marque de véhicules Great Wall en Algérie

La marque chinoise Great Wall sera officiellement lancée le 9 mai. Les premiers envois enregistrés au port de Djendjen (Jijel) concernent les modèles qui seront homologués par le distributeur local et présentés à la presse nationale ainsi qu’au réseau local la semaine prochaine.

Cette première phase comprendra des véhicules de tourisme et des utilitaires, tandis que les camions seront ajoutés ultérieurement pour élargir l’offre. De plus, un accord cadre a été conclu entre le constructeur chinois et son distributeur en Algérie pour établir une usine locale produisant des véhicules de tourisme, des utilitaires et des camions. Des informations plus détaillées seront divulguées le 9 mai lors du lancement officiel de Dong Feng en Algérie.

Quels modèles seront commercialisés en Algérie ?

Le mastodonte de l’industrie automobile chinoise, Great Wall, fait son grand retour sur le marché algérien avec fracas, arborant fièrement son nouveau distributeur exclusif, Great Wall Motors Algérie. Doté de la licence adéquate, ce dernier s’engage à introduire pas moins de quatre modèles de véhicules sur le territoire.

Cette marque s’engage à offrir aux consommateurs algériens une gamme diversifiée d’options et des performances de pointe. Forte de sa renommée, notamment en Chine où elle a connu des heures glorieuses, Great Wall, dont le nom évoque la majesté de la Grande Muraille, aspire à devenir un acteur de premier plan dans le segment des SUV et des crossovers urbains.

Pour son grand retour, Great Wall Motors prévoit de commercialiser deux types de véhicules en Algérie : des pick-up et des SUV de luxe, selon les ambitions de son représentant. Parmi les modèles annoncés, on retrouve le SUV Jullion Haval (1.5 turbo de 184ch), la camionnette Wingle 7, le pick-up Poer Wingle, ainsi que les SUV luxueux Tank 300 et Tank 500. Le premier lot de ces modèles a déjà foulé le sol du port de Jijel.

Ce retour tant attendu, après une absence de plus de six ans sur le marché algérien, marque une nouvelle ère pour la marque chinoise dans le paysage automobile national, suscitant l’enthousiasme des clients, notamment ceux qui ont déjà eu l’occasion de conduire les véhicules de la marque, réputés pour leur qualité et leur fiabilité.

Great Wall a obtenu l’approbation finale pour l’importation de ses véhicules en Algérie en décembre dernier. Par ailleurs, des sources internes laissent entendre qu’un projet industriel est à l’étude, bien que les détails à ce sujet demeurent encore flous.