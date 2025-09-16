Lancement officiel du « Prix national de l’innovation scolaire » pour une école algérienne créative

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, ce mardi, le lancement officiel du « Prix national de l’innovation scolaire », en application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à faire de l’école algérienne un espace productif, créatif et en phase avec les exigences de l’époque. Ce prix vise à encourager l’innovation et la créativité dans le système éducatif.

Cette distinction se veut un cadre pédagogique et éducatif destiné à valoriser les idées novatrices et à encourager les élèves à concevoir des projets créatifs, susceptibles d’être développés et concrétisés sur le terrain. Le ministère accompagnera ces initiatives dès leur conception jusqu’à leur prise en charge par l’incubateur de projets innovants rattaché à l’Institut national de recherche en éducation, garantissant ainsi leur développement et leur impact pédagogique et scientifique. L’objectif est de soutenir les projets des élèves de la phase de conception à la concrétisation.

Prix de l’innovation scolaire en Algérie : Une vision présidentielle

Le ministère a souligné que ce prix constitue une traduction concrète de la vision présidentielle, visant à transformer l’école algérienne en un espace de production intellectuelle et un incubateur d’innovation, capable de contribuer activement à l’économie du savoir et au développement durable. Ce prix national s’inscrit dans une stratégie plus large de développement de l’Algérie.

L’initiative met l’accent sur la transformation du système éducatif algérien, en promouvant l’esprit d’entreprise et la contribution à l’économie nationale. Le but est de préparer les élèves aux défis du futur en les encourageant à devenir des acteurs du changement.

Objectifs du Prix National de l’Innovation Scolaire : Détecter, Former et Stimuler les Talents

Parmi les principaux objectifs du prix figurent la promotion de la culture de l’innovation et de la créativité chez les élèves et la détection précoce des talents dans les domaines scientifiques et technologiques.

Il vise aussi à offrir un environnement favorable au développement des compétences des jeunes et encourager les élèves à exploiter leurs acquis théoriques dans des projets techniques et pratiques. Le prix vise également à stimuler la recherche, l’expérimentation et l’esprit d’initiative, ainsi qu’à développer les valeurs de coopération, l’esprit critique et la capacité à résoudre les problèmes.

Impact du Prix sur le Système Éducatif Algérien

À travers cette initiative, le ministère de l’Éducation vise à créer une dynamique compétitive positive au sein des établissements scolaires, à renforcer l’excellence et à former une génération innovante, capable d’accompagner les défis liés à l’économie du savoir, à la transition numérique et à l’usage des nouvelles technologies.

Le Ministère espère que ce prix contribuera à moderniser le système éducatif et à préparer les étudiants aux métiers de demain. L’accent est mis sur la formation d’une génération capable de s’adapter aux évolutions technologiques et de contribuer au développement du pays.

