Lancement officiel du financement islamique des services en Algérie dès janvier 2025

À partir de janvier 2025, les banques algériennes proposeront officiellement des produits de financement à la consommation conforme à la charia, sans intérêt usuraire. Cette initiative, prévue par la loi de finances 2025, permettra aux citoyens d’accéder à des services variés tels que le tourisme, l’éducation et les soins de santé, grâce à des paiements échelonnés.

Selon Sofiane Mezari, président de la Commission de la finance islamique au sein de l’Association des banques et établissements financiers, ce nouveau financement inclut :

Le tourisme et les loisirs : Les banques achèteront des forfaits de voyage et des séjours touristiques, qu’elles revendront aux clients sous forme de paiements fractionnés avec une marge bénéficiaire.

L'éducation : Financement des frais d'inscription dans des universités ou écoles privées, par l'achat de places pédagogiques revendues aux citoyens.

Les soins de santé : Accès facilité aux services médicaux, aux traitements et aux séjours dans les cliniques privées.

Ces offres visent à répondre aux besoins des citoyens tout en respectant les principes de la finance islamique.

Un pas vers la consolidation de la finance islamique

Mezari, également chef du département de finance islamique du Crédit Populaire Algérien (CPA), prévoit que 2025 marquera une étape importante dans le développement de la finance islamique en Algérie. Il a souligné que la priorité sera donnée au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et aux métiers libéraux, pour stimuler l’entrepreneuriat et diversifier l’économie.

Le CPA prévoit aussi d’introduire de nouveaux produits, tels que :

La participation dégressive : Un mécanisme où la banque et le client co-investissent dans un actif, avec une réduction progressive de la part de la banque au profit du client.

L'ijara (location avec option d'achat) : Permet aux entreprises d'acquérir des équipements tout en facilitant leur développement.

Focus sur l’investissement et les projets immobiliers

Outre les services, le CPA se concentre aussi sur le financement de l’immobilier et des investissements individuels. Un décret exécutif, entré en vigueur en juillet 2024, soutient les marges bénéficiaires des financements immobiliers islamiques, offrant ainsi des solutions attractives pour les particuliers.

Concernant le secteur automobile, le financement islamique inclut l’achat de véhicules et motos fabriqués localement. Cependant, le nombre limité de véhicules disponibles en raison de la faible production locale reste un frein. En 2024, le CPA a alloué près d’un milliard de dinars à ce segment.

Des performances prometteuses pour la finance islamique

Les résultats de la fenêtre islamique du CPA témoignent de l’intérêt croissant pour ces services :

Épargne : 47 milliards de dinars enregistrés à la fin de novembre 2024.

Plus de 70 000, reflétant une confiance accrue des clients dans ces produits.

Avec ces initiatives, la finance islamique en Algérie entre dans une nouvelle phase, offrant des solutions adaptées aux citoyens tout en soutenant les secteurs clés de l’économie nationale.