Lancement officiel de la plateforme AADL 3 : Voici comment activer votre compte (Guide complet)

L’Agence Nationale pour l’Amélioration et le Développement du Logement « AADL » a annoncé ce mardi le lancement de la plateforme numérique dédiée aux inscrits du programme AADL 3, à partir de 11 heures du matin.

L’agence a précisé que cette plateforme est exclusivement réservée aux personnes inscrites dans le cadre du programme AADL 3. Elle leur permet d’activer leurs comptes et de télécharger les documents relatifs à ce programme.

L’AADL a invité tous les concernés à accéder à la plateforme via le site web officiel : www.aadl.dz. Pour plus d’informations, l’agence a mis à disposition le numéro vert 3040 pour répondre aux questions et préoccupations des souscripteurs.

Par ailleurs, l’agence a mis en ligne ce mardi matin des tutoriels vidéo expliquant comment activer les comptes personnels et télécharger les dossiers des souscripteurs via cette nouvelle plateforme numérique.

Plateforme AADL 3 : Comment activer son compte ?

En effet, l’AADL, a dévoilé une vidéo explicative destinée à guider les souscripteurs dans l’activation de leurs comptes personnels et le téléchargement de leurs dossiers via la nouvelle plateforme électronique dédiée au programme AADL 3. Ainsi, pour activer son compte, il faut suivre les étapes suivantes :

Accéder au site : Une fois sur la plateforme, cliquez sur l’onglet « Activer le compte », visible en haut de la page d’accueil. Renseigner les informations requises : Numéro d’identification national (NIN).

Numéro de sécurité sociale (NSS).

Date de naissance.

Numéro de téléphone.

Numéro d’enregistrement séquentiel (Code). Valider l’activation : Après avoir saisi ces données, cliquez sur l’option « Activer » en bas de l’écran. Vous serez redirigé vers une nouvelle page vous permettant de définir un mot de passe pour votre compte. Accéder à votre compte : Une fois le compte activé, vous pourrez vous connecter en utilisant votre numéro d’enregistrement séquentiel (Code) et le mot de passe créé.

Comment mettre à jour son numéro de téléphone ?

Dans un souci de fluidité et de mise à jour des informations personnelles, l’AADL a également publié une vidéo expliquant comment modifier son numéro de téléphone via la même plateforme.

Accéder à la plateforme : Connectez-vous à www.aadl.dz et cliquez sur « Activer mon compte ». Saisir le numéro d’identification national : Entrez votre numéro d’identification national unique, puis validez en cliquant sur « Confirmer ». Changer le numéro de téléphone : Une fois le numéro d’identification confirmé, l’option « Changer le numéro de téléphone » apparaîtra.

Cette fonctionnalité permet aux souscripteurs de maintenir leurs coordonnées à jour, facilitant ainsi la communication avec l’agence.

Comment récupérer son numéro d’enregistrement séquentiel (Code) ?

Pour les souscripteurs ayant perdu leur numéro d’enregistrement séquentiel, l’AADL a mis en place une procédure simple de récupération :

Accéder à la plateforme : Rendez-vous sur www.aadl.dz et cliquez sur « Activer mon compte ». Saisir le numéro d’identification national : Entrez votre numéro d’identification national unique, puis validez en cliquant sur « Confirmer ». Récupérer le numéro séquentiel : Cliquez sur l’option « Numéro d’enregistrement séquentiel » (Code), puis renseignez : Le numéro d’identification national.

La date de naissance.

Le numéro de sécurité sociale.

Le numéro de téléphone. Confirmer : Après validation, un code court sera envoyé par SMS sur votre téléphone portable. Ce code devra être saisi sur la plateforme pour finaliser la récupération. Finaliser la procédure : Une fois le code confirmé, le numéro d’enregistrement séquentiel sera affiché, permettant au souscripteur de poursuivre ses démarches sans encombre.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, l’AADL vise à simplifier les démarches administratives pour les bénéficiaires du programme AADL 3, tout en garantissant une communication fluide et une mise à jour efficace des données personnelles.