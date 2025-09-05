Lancement officiel de la « FIAT Grande Panda » : un tournant pour l’industrie automobile en Algérie

FIAT a annoncé son intention de produire la Grande Panda dans son usine de Tafraoui, en Algérie. Cette initiative marque une étape importante pour l’industrie automobile algérienne, car il s’agira du premier véhicule à être produit en mode CKD (Completely Knocked-Down) dans le pays.

L’annonce a été faite lors d’un événement au Jardin d’Essai du Hamma à Alger, en présence de personnalités clés telles que M. Salem Ahmed Zayed, Secrétaire Général du Ministère de l’Industrie, M. Olivier François, CEO de la marque FIAT, et M. Samir Cherfan, Chief Operating Officer (COO) de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique.

La Fiat Grande Panda, premier véhicule CKD algérien, sortira des usines de Tafraoui

La production de la Fiat Grande Panda à Tafraoui s’inscrit dans l’objectif de répondre aux besoins de mobilité des familles algériennes. Avec l’achèvement des installations de ferrage et de peinture sur le site, les premières unités de pré-série sont attendues d’ici la fin du mois de septembre, avec un lancement de la production en série dans les mois suivants.

Cette démarche est considérée comme un jalon majeur pour la souveraineté industrielle de l’Algérie, car elle contribue à l’émergence d’un écosystème national de sous-traitants. La Grande Panda démarrera avec un taux d’intégration locale de 20 %, un chiffre que Stellantis s’engage à porter à plus de 30 % d’ici 2026, soit deux ans avant le calendrier réglementaire.

Fiat Grande Panda : « véritable compagnon du quotidien pour les foyers algériens ».

M. Olivier François, CEO de FIAT, a souligné l’importance de ce projet, déclarant que la Grande Panda incarne parfaitement la vision de la marque : « Frugale, Fun et Familiale ». Il a ajouté que la production en Algérie, un pays stratégique pour FIAT, est destinée à « écrire le prochain chapitre de cette belle aventure de succès ».

De son côté, M. Samir Cherfan de Stellantis a affirmé que cette réalisation illustre l’engagement à long terme du groupe à soutenir l’industrie automobile algérienne, en créant de la valeur pour la société algérienne.

La Fiat Grande Panda, inspirée du modèle iconique des années 80, est conçue pour la vie familiale et urbaine. Elle allie simplicité, accessibilité et confort, et se positionne comme un « véritable compagnon du quotidien pour les foyers algériens ».