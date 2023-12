Lancement officiel de GEELY en Algérie : prix des véhicules dévoilés

Le distributeur exclusif agréé SARL Sodivem a officiellement lancé la marque Geely Auto en Algérie lors d’une cérémonie tenue à l’hôtel Marriott à Alger. Lors de cte événement, l’entreprise a révélé la stratégie complète de l’entreprise, incluant le dévoilement de plusieurs modèles à venir et un projet industriel prévu d’ici 2026.

En effet, au cours de cette soirée exceptionnelle, la gamme de véhicules Geely destinée au marché algérien en 2024 a été dévoilée. Parmi ces modèles, nous retrouvons la Geely GX3PRO, la Coolray, lancée commercialement en novembre, la berline Geely Emgrand, et le SUV de taille moyenne Geely Starray.

Les prix annoncés pour la Geely GX3PRO débutent à 1 970 000 Dinars Algériens, tandis que la Coolray commence à 2 800 000 DZD. Les tarifs des autres modèles, tels que la Geely Starray et la Geely Emgrand, n’ont pas encore été divulgués.

Investissement majeur dans l’industrie automobile en Algérie

En plus de dévoiler sa gamme, Geely Algérie a annoncé un plan d’expansion ambitieux dans le pays, comprenant un investissement significatif dans le secteur industriel à partir de 2026. Cet investissement permettra à Geely d’étendre sa présence sur le marché et de renforcer sa notoriété.

Geely vise à commercialiser sa part allouée de 39 000 véhicules en Algérie dès 2024. Ce chiffre devrait augmenter progressivement au cours des prochaines années, en fonction de la demande croissante sur le marché automobile algérien.

Pour répondre à la demande croissante, Geely Algérie a assuré que les commandes reçues seront satisfaites dès le premier trimestre de 2024. La marque s’engage ainsi à honorer ses engagements envers ses clients.

Pour conclure, l’arrivée officielle de Geely Auto en Algérie marque le début d’un nouveau chapitre dans l’industrie automobile du pays. Avec une gamme diversifiée, des prix compétitifs et des plans ambitieux d’expansion, Geely s’affirme comme un acteur clé sur le marché automobile algérien. Les consommateurs peuvent s’attendre à des véhicules innovants et abordables, tandis que l’industrie automobile locale profitera d’un investissement majeur et de nouvelles opportunités.