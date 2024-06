Le MJS lance une vaste campagne de recrutement dans ces wilayas : 1814 postes à pourvoir

Une bouffée d’air frais pour les jeunes du sud algérien ! Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé hier, le lancement d’une opération de recrutement exceptionnelle visant à intégrer 1814 jeunes dans les structures relevant du secteur.

Cette initiative inédite, qui concerne 7 wilayas du sud : Béchar, Illizi, El Oued, Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Beni Abbès, (ainsi que Tlemcen), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à lever les obstacles administratifs qui entravent le recrutement des jeunes dans les wilayas du sud.

Concrètement, l’opération couvrira 152 structures de jeunesse et de sports, offrant ainsi aux jeunes de la région une multitude d’opportunités professionnelles dans un secteur porteur et dynamique.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports ouvre des opportunités d’emploi pour les jeunes du Sud

Si les conditions et les modalités de recrutement n’ont pas encore été communiquées, les jeunes intéressés sont invités à rester informés des communiqués officiels du ministère pour postuler à ces postes.

Dans le cadre de cette initiative, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M.Abdelrahmane Hammad, a tenu à exprimer ses profonds remerciements et sa gratitude au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa décision visant à lever les obstacles administratifs qui entravent le recrutement des jeunes dans les structures et installations relevant des secteurs de la jeunesse et des sports dans les wilayas du Sud, en fonction des possibilités et des crédits disponibles.

