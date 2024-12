Lancement d’une plateforme numérique unifiée pour les demandes de logement en Algérie

Le ministre de l’Habitat, Tarek Belaribi, a annoncé jeudi la mise en place d’une plateforme numérique unifiée visant à centraliser et simplifier les demandes de logement dans leurs différentes formules.

Lors d’une séance publique au Conseil populaire national, le ministre a expliqué que cette plateforme permettra d’orienter instantanément les demandeurs de logement vers la formule qui leur convient conformément aux conditions d’éligibilité prévues par la réglementation en vigueur.

Une gestion transparente et adaptée

L’objectif de cette initiative est d’assurer une meilleure transparence ainsi qu’une gestion simplifiée des demandes de logement.

Chaque demandeur pourra suivre l’état d’avancement de son dossier directement sur la plateforme, ce qui renforcera la crédibilité et la fluidité du processus.

Selon Tarek Belaribi, cette innovation vise également à garantir que les citoyens soient orientés vers les formules adaptées à leur situation sociale, en tenant compte des critères spécifiques établis par les autorités.

Le ministre a souligné que la diversité des formules de logement est un avantage pour les citoyens.

Elle leur offre la possibilité de choisir l’option qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur capacité financière, en fonction de leurs revenus mensuels.

La Conférence arabe sur le logement met l’accent sur le développement urbain durable

En parallèle à l’annonce de la plateforme numérique, l’Algérie a accueilli du 17 au 19 décembre 2024 la 8e Conférence arabe sur le logement.

Placée sous le thème « Urbanisme et construction durable : défis et espoirs prometteurs », cette rencontre a permis d’explorer des pistes ambitieuses pour renforcer la durabilité urbaine ainsi qu’améliorer la qualité de vie dans le monde arabe.

Des thématiques au cœur des préoccupations régionales

Les travaux de la conférence se sont articulés autour de plusieurs thématiques essentielles :

L’urbanisme durable , pour des villes résilientes et respectueuses de l’environnement.

Le logement adéquat, sûr et abordable , une priorité pour répondre aux besoins sociaux.

Les villes durables et la qualité de vie , visant à concilier développement économique, environnement et bien-être.

Les bâtiments verts et les matériaux de construction écologiques , au service d’une transition vers un habitat plus responsable.

Des recommandations ambitieuses pour l’avenir

À l’issue des échanges, plusieurs recommandations ont été adoptées pour guider les politiques de logement et d’urbanisme dans les pays arabes :

Promouvoir l’urbanisme durable en harmonie avec l’objectif 11 des Nations unies sur les villes inclusives et durables. Unifier les concepts et standards du logement abordable tout en respectant les spécificités nationales. Encourager la coopération régionale dans les domaines de l’urbanisme, des matériaux écologiques ainsi que des bâtiments verts. Renforcer les politiques de logement social et abordable , grâce à un partenariat entre secteurs public, privé et société civile. Adopter des politiques de construction intelligente , pour une meilleure gestion énergétique ainsi qu’une adaptation aux changements climatiques. Développer des infrastructures de transport urbain intelligentes , visant à réduire les émissions polluantes et les embouteillages. Utiliser des matériaux de construction locaux et écologiques , afin de réduire les coûts et l’impact environnemental. Faciliter le financement du logement , par des banques de l’habitat, des prêts immobiliers ainsi que des approches de financement participatif. Moderniser les données urbaines , pour mieux faire face aux risques naturels comme les séismes. Encourager les villes compactes et durables , avec une réflexion sur des modèles de « villes des 20 minutes ».

Une vision pour un futur commun

La conférence a également réitéré le soutien des pays arabes à la cause palestinienne et appelé à des initiatives pour équilibrer le développement urbain entre zones désertiques et villes intérieures.

Des propositions pour intégrer la durabilité et les bâtiments verts dans les programmes éducatifs et encourager la recherche scientifique ont également été mises en avant.