Lancement d’une plateforme entre la diaspora et les talents résidant en Algérie

La communauté algérienne s’apprête à bénéficier d’une plateforme novatrice favorisant les échanges entre compétences résidant à l’étranger et talents locaux.

En effet, Fouad Kadour, président de l’association « DJAZPORA », a annoncé le prochain lancement d’une plateforme dédiée à l’information et à la communication. Cette initiative vise à renforcer les liens entre les compétences algériennes à l’étranger et les talents sur le territoire national, dans le but de soutenir les échanges et de donner vie à des projets partenariaux.

Intervenant lors des Journées Entrepreneuriales, Kadour a souligné que cette future plateforme facilitera la connexion entre les compétences algériennes à l’étranger et les talents locaux. Son objectif principal est d’aider les jeunes entrepreneurs algériens en mettant à leur disposition des services pour attirer les investisseurs économiques intéressés par des projets à l’étranger.

Au cours d’une session dédiée aux interactions entre les talents locaux et la diaspora, le président a précisé que la plateforme regroupera des données détaillées sur les compétences algériennes et leurs expériences internationales. Ces informations seront accessibles aux jeunes entrepreneurs et aux investisseurs économiques cherchant des opportunités en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, ou souhaitant faire appel à des compétences algériennes résidant à l’étranger.

Faciliter les Échanges Virtuels et les Réseaux d’Affaires

En plus de cela, la plateforme permettra l’organisation de conférences virtuelles et offrira un accès aux réseaux d’affaires, en vue de concrétiser des projets partenariaux. Le président de l’association a souligné l’engagement de son association en faveur du développement économique de l’Algérie.

Fouad Kadour a expliqué : « Nous croyons en l’échange des compétences algériennes, tant au niveau local qu’international. Notre pays regorge de talents qui méritent d’être soutenus et encouragés pour créer de la valeur ajoutée et des opportunités d’emploi. C’est l’objectif principal de notre association. »

Le président du Conseil pour le Renouveau Économique Algérien, Kamal Moula, a souligné, lors de son discours, que le conseil a établi des contacts avec les représentants de la communauté nationale à travers le monde. Il a affirmé que l’Algérie a besoin de tous ses citoyens pour réussir et devenir un leader en Afrique et en Méditerranée.