Lancement d’une nouvelle traversée maritime Algérie-Italie durant l’été 2023

Le wali d’Annaba, Jamal Eddine Brimi, a annoncé que la première traversée reliant le port d’Annaba à la ville italienne de Gênes sera lancée mi-juillet de cette année.

Cette initiative vise à renforcer la coopération maritime internationale en assurant le transport entre la wilaya et les ports étrangers. Lors d’une visite sur le site du nouveau terminal maritime, en présence des membres du comité de sécurité et du maire d’Annaba, le wali a souligné que les derniers travaux et finitions seront achevés d’ici la fin juin prochain.

Ce lancement sera marqué par le premier voyage vers le port italien de Gênes, le deuxième port le plus important de la Méditerranée après Marseille.

Cette nouvelle liaison maritime internationale facilitera le déplacement de la communauté algérienne résidant en Italie vers leur pays d’origine.

Brimi a souligné que le nouveau terminal maritime constitue une valeur ajoutée pour le secteur du transport maritime dans la région est du pays, en particulier pour Annaba. Cela améliorera la connectivité des transports internationaux et encouragera les Algériens expatriés à revenir au pays, ce qui contribuera à la relance économique à différents niveaux.

Corsica Linea lance de nouvelles lignes

Corsica Linea, la compagnie maritime française, a récemment annoncé l’ouverture des ventes pour l’été 2023 ainsi que le lancement de nouvelles lignes reliant la France à l’Algérie. Parmi ces nouveautés, on retrouve la ligne reliant Skikda au port de Marseille.

Cette liaison Skikda-Marseille n’est pas la seule nouveauté prévue par Corsica Linea pour l’été 2023. En effet, la compagnie a également programmé le lancement de deux autres lignes maritimes reliant la France à l’Algérie.

Pour assurer le service de cette nouvelle liaison depuis l’Algérie, la compagnie maritime prévoit d’utiliser le navire Kalliste avec une rotation aller-retour à partir du 21 juin 2023. Les voyageurs pourront ainsi bénéficier de cette nouvelle option de transport entre Béjaïa et Sète.