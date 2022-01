Lancement d’une chaîne dédiée aux jeunes : rencontre avec le PDG de TV5 Monde

Presente aux quatre coins du monde, la chaine francophone TV5 a largué ses amarres, vendredi dernier, dans la région Maghreb et Moyen-Orien à travers sa chaîne TIVI5MONDE jeunesse sur le satellite Arabsat. Dans cet entretien, le PDG de TV5 Monde, Yves Bigot, revient sur le lancement de ce nouveau canal de diffusion visant à séduire un jeune public.

Tout d’abord comme on dit chez nous “Mabrouk” qui veut dire félicitations en arabe pour le tout dernier né du groupe TV5Monde puisque la chaîne TIVI5Monde vient tout juste d’être lancée en direction des jeunes du Maghreb et du monde arabe. Pouvez-vous nous en dire plus ?

TIVI5 MONDE est une chaîne ludo-éducative qui s’adresse aux 4-14 ans, mais on a le droit de la regarder si on en a plus (rire). Elle est principalement constituée de dessins animés de films d’animation ainsi que de magazines destinés à la jeunesse, aux enfants et aux pré- adolescents. Ses programmes proviennent de france, de belgique de suisse et du québec et aussi d’un certains nombre de co productions entre TV5Monde et des pays d’afrique Subsaharienne.

La chaîne vient à peine d’être lancée, un feed back déjà ?

Oui effectivement la chaîne a été lancée ce vendredi à 16h heure algérienne comme c’était prévu. Nous attendons les premiers retours avec impatience !

Pour revenir aux programmes, en plus du ludique et du divertissement, avez vous prévu des contenus scolaires ou bien des cours de langue française pour les non francophones ou ceux qui voudraient perfectionner leur français ?

Pour le contenu scolaire, il peut y’en avoir, mais c’est principalement une chaîne divertissante, au moment de la grande pandémie au printemps 2020 on avait introduit un certain nombre de programmes éducatifs on avait été très sollicités par l’OMS, l’ONU, l’UNESCO pour diffuser des messages de prévention auprès des jeunes et des enfants pour leur dire qu’il fallait prendre très au sérieux le Coronavirus, qu’il était très dangereux, et faire la promotion de l’ensemble des gestes barrières comme le lavage des mains, le port du masque ..etc et ce notamment par la diffusion de tutoriels explicatifs.

En ce qui concerne les cours de langue françaises, cela n’est pas prévu,c’est une chaîne ludique avant tout même s’il ya un certain nombre de programmes éducatifs mais pas d’apprentissage de la langue. Pour cela nous avons d’autres moyens et cela fait partie de nos missions à TV5MONDE l’apprentissage et l’enseignement du français sur des sites gratuits pour les plus jeunes comme pour les grands.

Vous savez sans doute que les populations maghrébines sont plus francophones que celles du moyen orient, avez vous pris cela en considération pour la conception de vos programmes ?

Ce sont les mêmes programmes pour l’ensemble de la zone, comme c’est le cas pour la chaîne TV5 MONDE Maghreb-Orient, on privilégie, comme on est la chaîne de la francophonie, ceux qui parlent déjà français et qui se trouvent principalement au Maghreb et au Liban.

La chaîne arrive dans notre région un peu plus tard que d’autres régions du monde qui sont moins francophones qu’en pensez vous ? Et comment comptez vous mettre votre expérience au niveau d’autre zones du monde dans l’édition de programmes dans une région si vaste aux particularités culturelles si différentes entre l’extrême Maghreb et l’extrême orient ?

Il n’y a pas de retard, la chaîne TV5MONDE a été créé pour les Etas-Unis en 2012 parce qu’il y’avait une demande des distributeurs américains pour une chaîne jeunesse, on l’a lancé ensuite en 2016 en Afrique Sub-saharienne là ou il y’a grande population francophone, le Maghreb et le moyen orient sont la 3ème zone du monde ou cette chaîne est lancée.

Elle n’est pas du tout disponible en amérique latine, en asie ni même en europe d’ailleurs ! C’est une offre de programmes tout à fait distincte des chaînes traditionnelles de TV5MONDE qui elles sont présentes partout y compris en chine. Pour ce qui est couvrir de larges zones à travers le monde, c’est toujours un handicap pour nous, ne serait ce qu’en europe, lorsqu’on s’adresse à un espagnol il n’a pas la même culture ni la même sensibilité qu’un allemand, un russe ou un grec.

Après les différences, il y a surtout ce qui nous réunit tous : ce sont les êtres humains, avec les mêmes espoirs, les mêmes besoins, les mêmes aspirations et les mêmes problèmes. Les situations sociales et politiques créent des différences selon les pays mais elles ne seront jamais plus fortes que ce qui réunit les humains.

Quelle interactivité peut avoir le jeune public algerien avec cette chaîne et notamment à travers sa plateforme digitale ?

Ce sont 2 offres à la fois distinctes et complémentaires. Malgré l’existence de la chaîne classique TIVI5MONDE Maghreb-Orient, qui diffuse des programmes ludiques et divertissants 24h/24 en boucle, il y’a la plate-forme gratuite et francophone TV5MONDEplus qui propose des programmes jeunesse complémentaires à la demande en permanence et en fonction des envies et des besoins de l’enfant ou de l’adolescent.

Ainsi, il n’aura pas à attendre que son dessin animé soit reprogrammé, il pourra le regarder sur la plate forme TV5MONDEplus directement. L’idée pour nous c’est la complémentarité, avec, à chaque fois, des offres dont la consommation est différente.

C’est une chaine avec un acces gratuit ou sous abonmment ?

C’est une chaîne gratuite pour l’ensemble du Maghreb et du moyen orient et bien entendu pour vous en Algérie. Toutes nos offres sont gratuites. La plateforme TV5MONDEplus est gratuite et la nouvelle chaîne TIVI5MONDE elle aussi est gratuite sur Arabsat.

Parlons à présent des spectateurs que vous cibliez, les 4-14 ans une tranche d’âge très importante, avide et friande de ce genre de programmes, avez-vous sondé cette catégorie de la population pour connaître ses attentes ou allez vous diffuser des programmes standards ?

Ni l’un ni l’autre, et vous avez raison de vous interroger. C’est sûr qu’un enfant de 5 ans ans n’a pas les mêmes goûts qu’un enfant de 13 ans et on a au moins 4 ou 5 populations différentes au sein de cette cible. On essaie de faire en sorte qu’il y ait des blocs qui s’adressent et qui correspondent aux uns et aux autres.

Pour tout vous dire, on a été extrêmement surpris et, heureusement d’ailleurs, du succès de cette chaine en Afrique sub-saharienne. On l’avait lancé dans l’idée de s’adresser à la jeunesse africaine et en même temps de soutenir la langue française que beaucoup parlent dès leur plus jeune âge. Si la chaîne est présente partout en afrique, elle comptabilise une audience de +21 millions de jeunes téléspectateurs dans seulement 4 pays qui sont le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et la République démocratique du Congo.

Cela dépasse de très très loin toutes nos espérances. Je pense que si on avait fait une étude de marché on ne nous aurait jamais dit qu’on atteindrait des chiffres pareils. Est-ce que les jeunes Algériens vont être séduits par cette offre de programmes ? On l’espère en tous cas, on est incapables à l’heure actuelle de faire un Benchmarking pour savoir ce qui va marcher ou ce qui va plaire aux 4-6 ans ou 7-8 ans ou aux 13-14 ans. On est pas assez Américains pour faire ça!

Envisagez-vous des co-productions dans un avenir proche avec les TV algériennes ? Si c’est oui, s’agit-il de films ? De série ? D’émissions avec la participation des jeunes téléspectateurs pour plus d’interactivité ? Qu’allez-vous privilégier ?

Effectivement on adorerait faire des co- productions avec l’Algérie si les moyens et les budgets suivent. Simplement ce que je dois spécifier, nous sommes la chaîne de la francophonie et les programmes que nous diffusons doivent être originellement crée en francais on ne peut pas prendre une co-production faite en langue originale et doublée ou sous -titrée en arabe, en anglais ou en chinois ou toute autre langue, c’est notre statut de chaîne de la francophonie qui nous y oblige.

Pour l’instant, on ne l’a jamais fait et la première approche serait dans la co-production du film d’animation. C’est ce qu’on a fait en Afrique Sub-Saharienne. Cela concerne les programmes jeunesse bien entendu car pour les adultes on coproduit déjà aussi bien des magazines, que du cinéma ou des séries télévisées avec des producteurs locaux et des chaînes de TV locales.

A titre d’exemple, nous avons d’excellentes relations de travail avec les chaînes TV publiques de la côte d’ivoire, du Sénégal ou du congo parfois même avec leurs chaînes TV privées.

Que savez-vous des attentes du jeune téléspectateur Algerien en matière de programmes éducatifs et ludiques ?

S’il nous regarde c’est qu’il a des notions de français et comme tous les enfants de son âge il aime s’amuser, qu’on lui raconte des histoires de héros, et des figures de référence à admirer et auxquels s’identifier comme tous les enfants de la planète quelque soit leur culture, leur religion ou le pays dans lequel ils vivent. Je pense que les enfants ont tous les mêmes ressorts, les mêmes envies et les mêmes aspirations. Je sais aussi que votre population est très jeune.

Nous sommes à l’air des médias thématiques, infiniment précis type chaîne, TV, cinéma, burlesque, année 20’et 24h/24 ou sport mais surtout foot ou tennis par exemple, comment vous situez vous dans ce contexte vous qui proposez des programmes qui couvrent des zones géographiques si larges ?

Pour nous, c’est un handicap et c’est même une difficulté vis à vis du monde publicitaire, lorsqu’une marque lance une nouvelle voiture elle ne la lance pas forcément la même année en Algérie, en Afrique du sud, en Allemagne ou au Brésil.

C’est très compliqué d’être une chaîne Panafricaine en Afrique, Panarabe dans le monde arabe, paneuropéenne en europe ou panaméricaine en amérique, on ne peut pas cibler précisément des citoyens d’un pays ou l’autre mais de grandes zones géographiques à chaque fois .

Pour terminer qu’avez vous à dire aux jeunes futurs téléspectateurs algériens de TIVI5MONDE ?

Une anecdote, lors du lancement de TIVI5MONDE Afrique sub-saharienne à yaoundé, un journaliste m’a confié qu’il démarrait sa journée par un bon dessin animé et que cela le mettait en forme pour aller travailler …Vous voyez, c’est une chaîne qui se destine très au delà des 4-14 ans .