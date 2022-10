Lancement d’un programme AADL 3 : le ministre Belaribi se prononce

Un des soucis sociaux qui touche le plus les citoyens algériens reste le problème de logement. En effet, depuis des décennies ce souci persiste, même si le Gouvernement multiplie les programmes pour arriver à absorber un maximum ce problème.

Le ministre du Logement, Mohamed Tarek Belaribi, a déclaré aujourd’hui, le mardi 25 octobre 2022, que l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) souffrait de pressions à un certain stade. Le ministre a également précisé que le secteur du logement avec l’agence gérait AADL 1 et 2 de la même manière.

De plus, le ministre du Logement a ajouté dans une déclaration à la presse en marge de sa visite à Sidi Abdallah, « Nous ne ferons pas les erreurs précédentes ». Parce que « nous sommes arrivés à un certain stade et il y avait une pression sur l’Agence AADL, car nous gérions AADL 1 et 2″. « Dieu merci, nous sommes loin de cette situation et nous ne commettons pas les mêmes erreurs. »

Concernant un autre programme de logement appelé « AADL 3 », le ministre a expliqué, qu’il fallait d’abord régler ce qui reste du programme AADL 2. En poursuivant que cela doit être fait afin, qu’aucun bénéficiaire au niveau national n’ait de problème, et puisse obtenir son logement, ensuite « nous pensons à d’autres choses. »

Combien de logements seront distribués à l’occasion du 1er novembre ?

Durant la même visite, le ministre du Logement, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé que plus de 120.000 logements seront distribués à travers le territoire national à l’occasion de la célébration du 1er novembre de cette année.

Parmi ces 120.000 logements on dénombre 68.000 logements sociaux, 29 700 logements sous la formule location-vente, 3700 logements de promotion subventionnée et 1750 logements de promotion générale.

Pour les souscripteurs à la formule AADL, le ministre a assuré aussi qu’au 1er novembre, 29 000 logements et 37 000 certificats d’attribution seront distribués au niveau national.

Belaribi a également déclaré que depuis le début de l’année aux premier et deuxième trimestres, 70 000 logements ont été distribués. Puis 160 000 logements ont été distribués le 5 juillet, 30 000 autres le 20 aout 2022. Il a ajouté que tous efforts seront déployés au niveau national durant les deux mois restants, pour atteindre d’ici la fin de l’année 380.000 logements distribués en 2022.