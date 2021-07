Lancement d’un portail électronique pour payer ses impôts en ligne

Un portail électronique, dénommé « moussahama’tic », permettant aux contribuables relevant des recettes des impôts de procéder à la déclaration et au paiement en ligne, a été lancé officiellement dans la journée d’hier, à Oran.

En effet, la directrice générale des impôts, Mme Amel Abdelatif, en présence des cadres de l’administration fiscale, des contribuables et d’établissements bancaires a indiqué que « le contribuable, peut, désormais, avoir accès au service, déclarer et payer à distance via «moussahama’tic», expliquant que « les téléprocédures se feront simultanément tandis que le paiement en ligne s’effectuera suivant la carte interbancaire (CIB) ou la carte Edahabia, par débit direct ».

Cette opération prend place dans le cadre de la diversification des moyens de paiement d’impôts et de taxes, et « la modernisation des services de prestations en la matière, en attendant la mise en place sur le territoire nationale, des centres des impôts et du déploiement du système d’information “Jibaya’tic” », a-t-elle ajouté, faisant savoir que le paiement par carte interbancaire a été plafonné à 5 millions DA, dans un premier temps et sera révisé en hausse au besoin.

Une mesure palliative pour éviter les contaminations

Le paiement par carte « Edahabia » a, quant à lui, été fixé à 1 million DA, a-t-elle ajouté. En ce qui concerne le choix d’Oran, comme site pilote a été délibéré, a précisé la DG des impôts, dans une déclaration à l’APS, en faisant remarquer que la wilaya d’Oran ayant deux recettes Oran-Est et ouest, ne dispose pas encore de centres des impôts (CDI) ou encore d’un centre de proximité des impôts (CPI) et ce, pour améliorer la qualité des services.

Cette opération de déclaration et de paiement en ligne sera généralisée aux « Jibaya’tic » à travers les wilayas ne disposant de centres des impôts, pour accéder à la télédéclaration et le télépaiement, mesure prise afin d’éviter aux contribuables de se regrouper au niveau des centres, les trois derniers jours du mois en raison de la situation sanitaire inquiétante que connaît le pays actuellement.