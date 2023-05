Lancement du registre national des ménages : plus besoin du livret de famille lors des voyages

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a lancé le projet du « Registre national des ménages », dans trois wilayas du pays à savoir Saida, Jijel et Bouira.

Redouna Mahfoudi, directeur général de la modernisation, des documents et des archives au ministère de l’Intérieur, a affirmé que cette transformation numérique a permis de fournir plus de 80% des services d’utilité publique à distance, réduisant ainsi l’utilisation du papier.

| À LIRE AUSSI : Diaspora algérienne – passage aux frontières : facilitations annoncées (ministère de l’Intérieur)

Cette initiative vise à regrouper les informations relatives aux membres de la famille (époux et enfants) dans la puce de la carte d’identification biométrique, offrant ainsi une commodité au citoyen et facilitant son accès aux services publics. Cette mesure permettra également de dispenser le livret de famille en voyage.

Le ministère de l’Intérieur prévoit d’atteindre le zéro papier dans toutes les transactions administratives et les services d’utilité publique à court terme.

Cette démarche s’inscrit dans l’engagement n°25 du président de la République en faveur de la transformation numérique pour améliorer la communication, généraliser l’usage des technologies de l’information et de la communication et améliorer la gouvernance du secteur économique.

Une action visant à moderniser les services publics

Ces mesures représentent une avancée majeure dans la modernisation des services publics dans le pays. Une meilleure gestion des informations relatives aux citoyens, ainsi qu’une plus grande efficacité dans la fourniture des services d’utilité publique sont garanties.

| À LIRE AUSSI : Arrivée des binationaux en Algérie : le ministre de l’Intérieur précise

Le même responsable a également déclaré qu’en raison des résultats significatifs obtenus dans le cadre de la numérisation et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, le ministère de l’Intérieur a accompagné de nombreux autres secteurs, tel que celui de l’agriculture, dans la numérisation de ses intérêts dans le recensement et le suivi des ressources animales et végétales.

Il a rassuré que la direction de la modernisation, des documents et des archives travaillait pour assurer l’exploitation de tous les systèmes d’information du secteur intérieur et des collectivités locales, ainsi que pour « les protéger des cyber-attaques ».