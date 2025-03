Lancement du Prix du président de la République pour le chercheur innovant

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le lancement de la première édition du Prix du président de la République pour le chercheur innovant. Destinée aux chercheurs et étudiants universitaires, cette distinction vise à encourager la recherche scientifique et l’innovation dans des secteurs stratégiques pour le développement économique et technologique du pays.

Ce prix s’inscrit dans une vision plus large visant à renforcer la place de la recherche scientifique en Algérie et à favoriser l’émergence de solutions novatrices aux défis économiques, technologiques et sociaux. Il est ouvert à plusieurs catégories de participants, notamment :

Les enseignants-chercheurs et les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires

Les chercheurs permanents

Les étudiants universitaires

L’objectif est de récompenser les travaux de recherche qui se distinguent par leur originalité, leur impact scientifique et leur contribution au développement national.

Des domaines stratégiques pour une Algérie innovante

Les candidats pourront soumettre leurs projets dans huit domaines prioritaires définis par le ministère :

🟢À LIRE AUSSI : L’Algérie se prépare au lancement de la 5G

Sciences et technologies : développement de solutions technologiques avancées pour divers secteurs industriels.

: développement de solutions technologiques avancées pour divers secteurs industriels. Sciences de la santé et biomédicales : innovations dans la médecine, la pharmacie et la biotechnologie.

: innovations dans la médecine, la pharmacie et la biotechnologie. Environnement et développement durable : recherches liées à la préservation des ressources naturelles et à la transition écologique.

: recherches liées à la préservation des ressources naturelles et à la transition écologique. Sciences humaines et sociales : études sociologiques, économiques et culturelles contribuant à une meilleure compréhension des dynamiques sociétales.

: études sociologiques, économiques et culturelles contribuant à une meilleure compréhension des dynamiques sociétales. Sécurité et cybersécurité : développement de technologies et de stratégies pour protéger les systèmes d’information et les infrastructures numériques.

: développement de technologies et de stratégies pour protéger les systèmes d’information et les infrastructures numériques. Sécurité alimentaire : solutions pour améliorer la production agricole et garantir une alimentation durable.

: solutions pour améliorer la production agricole et garantir une alimentation durable. Sécurité hydrique : gestion optimale des ressources en eau face aux défis climatiques et démographiques.

: gestion optimale des ressources en eau face aux défis climatiques et démographiques. Sécurité énergétique : innovations en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.

Afin de faciliter la participation, les candidatures devront être soumises via la plateforme officielle algerianpresidentaward.dz entre le 23 mars et le 19 avril 2025 à 23h59.

Les chercheurs et étudiants intéressés devront déposer leurs dossiers par l’intermédiaire de leurs établissements d’enseignement supérieur, qui se chargeront de valider et transmettre les candidatures.

Une sélection rigoureuse et des récompenses prestigieuses

Les candidatures seront évaluées par un jury composé d’experts en recherche scientifique et technologique. Ce comité analysera les dossiers selon plusieurs critères :

L’ originalité des travaux

des travaux Leur impact scientifique et économique

Leur pertinence face aux enjeux nationaux et internationaux

Trois prix seront décernés dans chaque catégorie :

1er prix : 5 millions de dinars algériens (500 millions de centimes)

2e prix : 3 millions de dinars algériens (300 millions de centimes)

3e prix : 2 millions de dinars algériens (200 millions de centimes)

En cas de recherche collective, la récompense sera répartie équitablement entre les membres de l’équipe.

Un engagement pour l’avenir de la recherche en Algérie

Avec cette initiative, l’État algérien affirme son engagement en faveur du développement de la recherche scientifique et de l’innovation. Ce prix vise non seulement à reconnaître l’excellence des chercheurs, mais aussi à encourager les générations futures à s’investir dans la production de connaissances et le progrès technologique.

🟢À LIRE AUSSI : L’État active un « plan d’urgence » et fixe le prix de la banane à 250 DA/KG

En soutenant les projets innovants, l’Algérie se donne les moyens de renforcer sa souveraineté scientifique et d’accélérer sa transformation économique, en misant sur les talents de ses chercheurs et universitaires.