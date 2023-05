Lancement du paiement en ligne des factures d’eau en Algérie

L’Algérie fait des progrès significatifs dans la numérisation des transactions quotidiennes, en encourageant les citoyens à utiliser des moyens de paiement électroniques tels que les cartes bancaires. Cette évolution est bénéfique pour les citoyens et pour le développement économique du pays, en réduisant la circulation de l’argent liquide et augmentant la confiance populaire dans le système bancaire.

Le ministre des Finances, Laaziz Fayed, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord qui permettra aux citoyens de payer leurs factures d’eau en ligne, en utilisant leur carte bancaire « CIB », sans se déplacer.

L’Algérie facilite le paiement en ligne des factures d’eau

Le ministre des Finances collabore avec le ministère des Ressources en Eau pour une étape importante dans la promotion de la numérisation de toutes les transactions quotidiennes des citoyens. L’accord signé avec l’Association professionnelle des Banques permet aux utilisateurs de régler leurs factures directement sur le site de l’Algérienne des Eaux.

Cette collaboration est une étape importante dans la promotion de la numérisation des transactions quotidiennes des citoyens et encourage l’utilisation des cartes bancaires pour effectuer des paiements.À noter que les indicateurs de paiement électronique ont connu une amélioration considérable, avec un total de 2,7 millions de transactions pour un montant total de 5,7 milliards de dinars répartis sur plusieurs secteurs activités.

De plus en plus de comptes bancaires ouverts en Algérie

Dans son discours, Laaziz Fayed a également souligné que le nombre de comptes bancaires a augmenté à plus de 20 millions de comptes de citoyens en 2022. 14 millions de cartes bancaires entre les banques et le bureau de poste d’Algérie sont par ailleurs recensées, avec une augmentation des paiements électroniques de sept mille à neuf millions de transactions.

Le paiement en ligne est une solution pratique et sûre qui élimine la nécessité de se déplacer pour effectuer des paiements. Les citoyens peuvent régler leurs factures en ligne, sans avoir à faire la queue ou à perdre du temps. De plus, le paiement en ligne est aussi plus sûr, car il réduit le risque de vol ou de perte d’argent liquide.