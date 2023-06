Lancement du nouveau produit FreeYond M5A : un smartphone qui dépasse les attentes et qui est un choix rentable

Sur le marché des smartphones, les utilisateurs exigent de plus en plus des performances élevées, des fonctions pratiques et des prix raisonnables. En tant que marque bien connue dédiée à la fourniture de smartphones économiques, FreeYond lance fièrement son dernier chef-d’œuvre – FreeYond M5A. Avec ses excellentes performances et ses fonctions pratiques, ce smartphone révolutionnaire offre aux utilisateurs une expérience intelligente sans précédent.

FreeYond M5A lancera une offre promotionnelle passionnante le 12 juin, le prix d’origine est de 199,99 $ et la promotion de milieu d’année AliExpress est de seulement 99,99 $ pour une durée limitée. La période promotionnelle est du 12 juin au 18 juin PST.

La promotion offre également les avantages supplémentaires suivants :

Chapeau FreeYond pour les 100 premières commandes ;

Utilisez le code exclusif : FYM5ATOP (10 $ DE RABAIS) pour les 2 premières heures, seulement 89,99 $.

Ajoutez au panier tôt, définissez des rappels et profitez de remises plus importantes !

FreeYond M5A Points forts du produit :

Grande mémoire de 256 Go pour répondre à la demande d’espace de stockage de l’utilisateur.

Caméra principale de 50 millions de pixels avec IA pour capturer chaque détail avec précision et filmer des superproductions professionnelles.

Grand stockage de 8 + 8 Go pour exécuter plusieurs applications en douceur, assurant une fluidité constante du téléphone.

Prise en charge de plus de bandes de fréquences 4G mondiales pour une connectivité réseau mondiale sans changer de téléphone.

Grande batterie de 5000 mAh pour une utilisation toute la journée sans avoir à recharger fréquemment.

Processeur Unisoc T606 offrant des performances puissantes pour divers scénarios d’utilisation.

Esthétique de conception :

Le FreeYond M5A adopte l’esthétique minimaliste comme concept de conception. La conception du cadre à angle droit met en valeur la beauté de la technologie. La zone de la caméra et l’écran en goutte d’eau sont parfaitement symétriques, offrant une esthétique élégante et symétrique.

Performance excellente :

La grande mémoire de 256 Go, la mémoire flash uMCP offrant une vitesse de lecture et d’écriture élevée, des performances comparables à la mémoire flash UFS.

Le grand stockage de 8 + 8 Go convertit l’espace de stockage du téléphone en mémoire de fonctionnement étendue, prenant en charge une extension de stockage allant jusqu’à 8 Go, permettant d’ouvrir plus d’applications simultanément tout en maintenant la fluidité.

Une grande batterie de 5000 mAh, une batterie au lithium polymère de haute qualité, peut conserver une capacité élevée après plusieurs cycles de charge et de décharge.

La caméra principale de 50 millions de pixels avec IA, la technologie de synthèse de pixels 4 en 1, la Bien sûr, voici la suite du texte :

double mise au point de phase super PD et la technologie de synthèse double HDR permettent de prendre des photos exquises quelles que soient les conditions d’éclairage.

La caméra frontale AI de 8 MP prend en charge la reconnaissance faciale pour le déverrouillage et l’enregistrement vidéo HD 720p.

L’écran haute définition de 6,6 pouces, de grande taille et haute résolution, avec un rapport d’aspect parfait, offre une expérience visuelle immersive pour le visionnage de vidéos et les jeux.

Le système d’exploitation Android 13, dernière version stable, efficace et sécurisée, vous offre une expérience utilisateur fluide.

Les nombreuses fonctionnalités et les excellentes performances du FreeYond M5A permettent aux utilisateurs de capturer et de partager facilement les moments merveilleux de leur vie. Que ce soit pour prendre des photos, enregistrer des vidéos ou stocker des fichiers, la grande mémoire de 256 Go et le grand stockage de 8 + 8 Go répondent aux besoins des utilisateurs. De plus, la grande batterie de 5000 mAh et la technologie de charge rapide sécurisée de 18 W garantissent une longue durée de vie de la batterie et une recharge rapide, offrant ainsi une grande commodité aux utilisateurs.

En outre, l’esthétique du design du FreeYond M5A, l’écran haute définition et le système fluide rendent chaque utilisation agréable et confortable. Que vous soyez jeune ou d’âge moyen, le FreeYond M5A est le choix incontournable pour un smartphone.

Profil de l’entreprise :

FreeYond, grâce à la technologie 4.0, redéfinit les smartphones et les appareils portables, offrant une vie plus pratique et intelligente aux consommateurs du monde entier. Engagée à permettre aux consommateurs du monde entier de profiter d’une technologie intelligente, en commençant par les smartphones, elle redéfinit l’électronique grand public. Avec une technologie innovante, d’excellentes performances et une expérience utilisateur de premier ordre, FreeYond a gagné la confiance et les éloges d’un grand nombre d’utilisateurs sur le marché des smartphones.

Pour plus d’informations sur le smartphone FreeYond M5A et les autres produits de FreeYond, veuillez visiter le site officiel de FreeYond.