Lancement du nouveau plan comptable de l’État algérien en 2025

Le ministère des Finances a annoncé la mise en œuvre du nouveau plan comptable de l’État à partir du 2 janvier 2025, conformément à l’instruction n°21 datée du 29 décembre 2024.

Cette réforme vise à remplacer le système actuel basé sur le code de comptes de la Trésorerie par un système comptable moderne aligné sur les normes internationales.

Ce passage au nouveau plan comptable a pour but principal de garantir une meilleure conformité des comptes annuels de l’État avec les standards comptables internationaux.

🟢À LIRE AUSSI : Évolution des devises en Algérie : taux de change de la Banque et du marché noir ce 5 janvier

Cette évolution permettra :

Une transparence accrue dans la gestion des finances publiques.

Une intégration plus efficace des données grâce à l’adoption d’un système informatique spécifique à la Trésorerie pour l’enregistrement des opérations comptables.

Une transition harmonieuse entre les anciennes pratiques et le nouveau cadre comptable.

Modalités de mise en œuvre

L’instruction ministérielle précise les modalités pratiques de cette transition :

Période transitoire en 2025 : Les opérations comptables relatives à l’exercice financier 2024 continueront à être enregistrées selon le système actuel (code des comptes de la Trésorerie) jusqu’à l’établissement du bilan final. Tandis que, les paiements différés pour l’année 2024 seront inscrits dans un compte dédié intitulé : “Dépenses ordinaires à payer par transferts différés – année en cours” . Transfert des soldes : À la fin de la période complémentaire, les responsables transféreront les soldes créditeurs des comptes 2024 au bilan d’ouverture 2025, dans un compte intitulé : « Dépenses ordinaires à payer par transferts différés – année précédente« . Compatibilité initiale : Durant cette première phase, le fonctionnement des comptes restera similaire à celui du système précédent, en attendant l’intégration complète d’un système d’information comptable intégré.

Enjeux et impacts

Le nouveau plan comptable de l’État représente une avancée significative pour la gestion des finances publiques en Algérie.

Il facilitera l’établissement de rapports financiers plus clairs et fiables, ainsi qu’une transition vers une comptabilité basée sur les droits et obligations établis, une fois le système informatique pleinement opérationnel.

Il garantira également une meilleure coordination entre les ordonnateurs de dépenses et les comptables publics,

De plus, cette réforme marque l’abandon des directives obsolètes, telles que l’instruction n°48 de 1999, et ouvre la voie à une gestion plus moderne et efficace des ressources publiques.

Elle témoigne de la volonté de l’Algérie de moderniser ses institutions financières et de se conformer aux standards internationaux.

🟢À LIRE AUSSI : Travail, études, regroupement familial : l’Allemagne facilite les demandes de visa Schengen

Elle constitue également une étape clé pour améliorer la transparence et renforcer la confiance des citoyens et des partenaires internationaux dans la gestion des finances publiques.

Avec ce nouveau cadre comptable, l’État algérien ambitionne de poser les bases d’une gouvernance financière plus performante et durable.