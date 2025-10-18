Lancement du 1er hôpital de traitement de l’addiction : une nouvelle étape dans la prise en charge

Lors d’une déclaration publique, le docteur Mohamed Chakkali a affirmé que le lancement du premier hôpital spécialisé dans le traitement de l’addiction marque « le début d’une nouvelle étape dans le renforcement de la prise en charge des maladies psychiques et chroniques ». Selon lui, cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale du ministère de la Santé visant à moderniser la psychiatrie publique, à répondre à la hausse des cas d’addiction et à améliorer la qualité du suivi thérapeutique.

Le Dr Chakkali a souligné que cette démarche « n’est pas seulement médicale, mais aussi humaine et sociale », rappelant que la lutte contre les addictions exige une approche globale alliant traitement médical, soutien psychologique et réinsertion sociale. Il a précisé que cette nouvelle structure représente une réponse concrète aux difficultés croissantes rencontrées par les patients souffrant d’addiction, de troubles mentaux ou de maladies chroniques souvent marginalisées.

Former, structurer et anticiper : les priorités du ministère de la Santé

Le responsable a rappelé que la formation des spécialistes en pédopsychiatrie n’a débuté que récemment, en 2018, et que le pays ne compte encore qu’une centaine de pédopsychiatres, un chiffre insuffisant pour faire face aux besoins grandissants de la population.

Face à cette réalité, le ministère s’emploie à renforcer la formation du personnel médical et paramédical, tout en créant de nouvelles unités d’addictologie au sein des hôpitaux publics.

Dr Chakkali a également évoqué la nécessité d’une approche multisectorielle, impliquant la santé, l’éducation, les affaires sociales et la société civile, afin de prévenir les conduites addictives dès le plus jeune âge.

Il a révélé que plus d’un million de patients se présentent chaque année dans les structures de santé mentale du pays — un chiffre qui témoigne, selon lui, « de l’urgence d’élargir l’offre de soins spécialisés et d’améliorer l’accompagnement psychologique des malades ».

Pour le docteur Mohamed Chakkali, la création de ce premier hôpital spécialisé dans le traitement de l’addiction « n’est pas simplement une avancée médicale, mais un tournant sociétal ».

Elle symbolise, selon lui, la volonté des pouvoirs publics de rompre avec la stigmatisation des malades psychiques et dépendants, et de leur offrir des soins adaptés, humains et continus. Cette initiative, conclut-il, « ouvre la voie à une nouvelle ère » pour la santé mentale en Algérie, une ère fondée sur la dignité, la prévention et l’espoir de guérison.