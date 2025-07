Lancement des soldes d’été 2025 en Algérie : dates clés et conseils pour éviter les arnaques

Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché a annoncé ce samedi le lancement de la période estivale des soldes pour l’année 2025, qui s’étendra du 26 juillet au 13 septembre. Cette période réglementaire permettra aux commerçants d’écouler leurs stocks et aux consommateurs de bénéficier de réductions significatives sur divers produits et services.

Dans un communiqué officiel, le ministère précise que cette campagne s’inscrit dans le cadre du décret exécutif n°06-215 du 18 juin 2006, modifié et complété, qui encadre les conditions et modalités des ventes en promotion, y compris les ventes en liquidation, les ventes à domicile ou encore celles dans les locaux d’usine.

Des opportunités pour les commerçants et les consommateurs

Le ministère a saisi l’occasion pour inviter tous les opérateurs économiques à tirer pleinement parti de cette période, en proposant des prix attractifs et compétitifs. Il souligne que ces soldes constituent une opportunité double : pour les commerçants, de dynamiser leurs ventes et réduire leurs stocks ; pour les consommateurs, de faire leurs achats à prix réduits.

Les professionnels désireux de participer à cette opération sont appelés à introduire une demande de licence auprès des directions régionales du commerce compétentes. Le dossier exigé devra contenir :

Une copie du registre de commerce (ou du registre de l’artisanat et des métiers, le cas échéant) ;

Une liste des produits concernés par les réductions ainsi que leurs quantités ;

Une grille tarifaire indiquant les anciens prix et les taux de réduction appliqués.

Vers une consommation plus encadrée et avantageuse

En encourageant les commerçants à pratiquer des remises réelles, le ministère souhaite stimuler le pouvoir d’achat des ménages algériens, en particulier durant la saison estivale marquée par une hausse des dépenses. Il insiste sur le respect des règles de transparence, notamment l’affichage clair des prix avant et après remise, et la véracité des réductions.

Cette opération s’inscrit aussi dans une dynamique plus large de régulation du marché intérieur, visant à instaurer un climat de confiance entre vendeurs et acheteurs, tout en luttant contre les pratiques commerciales trompeuses.

Attention aux fausses promotions : soyez vigilants pendant les soldes

Si les soldes d’été sont synonymes de bonnes affaires pour de nombreux consommateurs, elles peuvent aussi dissimuler de mauvaises surprises. Cette période attire chaque année son lot de pratiques trompeuses, parfois difficilement détectables, en particulier dans un contexte de consommation rapide où les réductions affichées poussent à l’achat impulsif.

Parmi les dérives les plus courantes, on observe des hausses de prix artificielles, quelques jours avant les soldes, permettant aux commerçants d’afficher ensuite des remises spectaculaires… en trompe-l’œil. D’autres enseignes profitent de l’occasion pour écouler des articles de qualité inférieure, parfois en fin de série ou non conformes, sans toujours le signaler clairement.

L’absence d’un étiquetage lisible notamment les anciens prix barrés ou les taux de réduction réels rend souvent difficile la comparaison pour les acheteurs. De plus, certains points de vente tentent de restreindre les droits des consommateurs en refusant les échanges ou les remboursements, y compris lorsque les produits sont défectueux, ce qui est contraire à la législation en vigueur.

Face à cela, il est conseillé aux clients de conserver systématiquement leurs justificatifs d’achat, de comparer les prix sur plusieurs canaux, et de ne pas hésiter à signaler les anomalies aux services de protection du consommateur. Les produits soldés doivent rester soumis aux mêmes règles de garantie que les produits vendus au prix fort, et les réductions ne doivent s’appliquer que sur des articles réellement présents en stock depuis au moins un mois.