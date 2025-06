Lancement des inscriptions pour le concours national de mémorisation du Coran 2025

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé l’ouverture des inscriptions pour participer au concours national de mémorisation du Coran, organisé dans le cadre des préparatifs de la 27ᵉ édition de la Semaine nationale du Saint Coran, prévue à l’occasion de la célébration du Mawlid Nabawi 1447H/2025.

Les inscriptions se déroulent exclusivement via la plateforme dédiée aux concours coraniques : https://moussabaka.marw.dz, du 25 juin au 15 juillet 2025. Le ministère précise que les candidats ne doivent pas avoir remporté l’une des trois premières places lors des précédentes éditions à l’exception des candidats au quatrième volet relatif aux lectures coraniques et ne doivent pas être des récitateurs professionnels connus au niveau national ou international.

Quels sont les conditions et documents requis ?

Les participants doivent déposer un dossier complet auprès de leur direction locale des affaires religieuses, comprenant :

un extrait d’acte de naissance,

deux photos d’identité,

une copie de la carte nationale d’identité,

et le formulaire de candidature dûment rempli.

Six catégories de concours selon l’âge et le niveau. Le concours est divisé en six branches distinctes :

Branche 1 : Mémorisation complète avec tajwid et exégèse (pour les plus de 25 ans), selon la lecture Warsh ‘an Nafi‘. Branche 2 : Mémorisation complète avec tajwid (15 à 25 ans), en s’appuyant sur le Tafsîr de Cheikh Hassanine Makhlouf. Branche 3 : Destinée aux enfants de moins de 15 ans, avec mémorisation complète et tajwid selon Warsh. Branche 4 : Mémorisation du Coran complet selon les sept lectures et mémorisation du texte de la Shatibiyya (15 à 40 ans). Branche 5 : Pour les femmes de plus de 15 ans, avec mémorisation complète et tajwid selon Warsh. Branche 6 : Réservée aux apprenants en alphabétisation de plus de 50 ans, avec mémorisation d’au moins 10 hizb et tajwid.

Des éliminatoires wilayales prévues dès juillet

Les épreuves de sélection à l’échelle des wilayas auront lieu entre le 1er juillet et le 7 août 2025, selon un calendrier établi par les directions locales. Seule la branche dédiée aux lectures coraniques (branche 4) sera directement évaluée à un autre niveau.

Cette initiative vise à encourager la mémorisation et la maîtrise du Livre Saint à travers tout le territoire, dans une démarche de préservation du patrimoine religieux et spirituel.