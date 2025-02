Lancement des inscriptions aux cours de mémorisation du Coran à la Grande Mosquée d’Alger

La Grande Mosquée d’Alger a annoncé l’ouverture des inscriptions aux cercles de mémorisation et de récitation du Coran, à partir du samedi 15 février 2025. Cette initiative, qui s’inscrit dans une dynamique spirituelle, coïncide avec la célébration du premier anniversaire de l’inauguration de cet édifice religieux majeur.

Dans un communiqué officiel, la direction de la mosquée invite ainsi toutes les personnes souhaitant apprendre le Coran et perfectionner leur récitation à se rendre sur place pour s’inscrire. Les inscriptions sont ouvertes tous les jours de la semaine, à l’exception du vendredi, et se poursuivront jusqu’au 28 février 2025.

Les cours sont accessibles à différentes catégories de fidèles. Pour les hommes, les sessions se tiendront après la prière d’Asr dans la salle de prière qui leur est dédiée. Quant aux femmes, elles pourront assister aux séances après la prière de Dhuhr, dans l’espace qui leur est réservé. De plus, une attention particulière est portée aux enfants, qui doivent être accompagnés par leurs parents lors de l’inscription et durant les cours.

La Grande Mosquée d’Alger : un édifice religieux monumental

La Grande Mosquée d’Alger, également connue sous le nom de Djamaâ El-Djazaïr, est un édifice religieux emblématique situé à Alger, en Algérie. Achevée en avril 2019, elle se distingue par sa grandeur et son architecture moderne, se positionnant comme la plus grande mosquée d’Afrique et la troisième plus grande au monde, après la mosquée al-Haram à La Mecque et la mosquée du Prophète à Médine.

La mosquée s’étend sur une superficie impressionnante, avec une salle de prière principale couvrant 20 000 m² et pouvant accueillir jusqu’à 120 000 fidèles. Cette salle est ornée de 618 colonnes octogonales en marbre blanc veiné, soutenant une coupole majestueuse de 50 mètres de diamètre culminant à 70 mètres de hauteur.

Le mihrab, point focal de la salle, est réalisé en marbre blanc et présente une architecture inspirée de la mosquée de Tlemcen, évoquant le style andalou de la mosquée de Cordoue et du palais de l’Aljaferia à Saragosse. Il est décoré de motifs arabesques végétaux et géométriques, encadré d’un alfiz en marbre blanc gravé de versets coraniques.

Le minaret de la Grande Mosquée d’Alger est donc le plus haut du monde, s’élevant à 265 mètres. Il abrite une plateforme d’observation offrant une vue panoramique sur la baie d’Alger, accessible aux visiteurs souhaitant admirer le paysage urbain et maritime de la capitale.

Au-delà de sa fonction religieuse, Djamaâ El-Djazaïr est un complexe multifonctionnel intégrant diverses installations culturelles et éducatives. Parmi celles-ci, on trouve une bibliothèque contenant un vaste éventail d’ouvrages, un musée dédié à l’histoire et à l’art islamique, ainsi qu’un centre de recherche.

Ces infrastructures visent à promouvoir la culture, l’éducation et la recherche, faisant de la mosquée un véritable pôle de savoir et de spiritualité.L’architecture remarquable de la Grande Mosquée d’Alger lui a valu une reconnaissance internationale.

En 2021, elle a alors été sélectionnée parmi les meilleures conceptions architecturales au monde, remportant le prix annuel du musée Chicago Athenaeum d’architecture et de design, ainsi que celui du Centre européen pour l’architecture