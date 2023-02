Lancement de vols directs Alger – New York : où en est le projet ?

Les ressortissants algériens établis aux États-Unis d’Amérique guettent avec impatience l’ouverture de la ligne directe reliant entre New York et la capitale Alger. Pour rappel, ce projet a été évoqué à de nombreuses occasions, mais cette ouverture se fait attendre depuis des mois. Pour rappel, pour voyager entre ces deux pays, les ressortissants algériens font appellent à des compagnies aériennes étrangères comme Air France, ou encore Lufthansa et Qatar Airways.

Par ailleurs, dans un entretien accordé, mercredi 1 février dernier, à l’APS, l’ambassadrice des USA en Algérie, en l’occurrence Elizabeth Moore Aubin, a dévoilé quelques détails concernant l’ouverture de cette ligne aérienne directe entre l’aéroport de New York et celui de Houari Boumediene à Alger.

Ouverture de la ligne aérienne directe Alger – New York : où en est le projet ?

La cheffe de la représentation diplomatique des États-Unis d’Amérique en Algérie a fait savoir que l’ouverture de cette nouvelle ligne aérienne verra probablement le jour au cours de cette année 2023. Concernent son état d’avancement, Elizabeth Moore Aubin, a fait savoir que le projet est en phase de négociation.

En effet, cette dernière précise que les négociations techniques sont achevées. « j’espère que nous parviendrons à un accord très bientôt » a-t-elle fait savoir à l’APS. Par ailleurs, concernant l’aspect économique de l’ouverture de cette nouvelle ligne aérienne. La cheffe de la mission diplomatique américaine à Alger considère que ce vol « va complètement changer les relations algéro-américaines ».

Selon elle, le lancement d’un vol régulier entre ces deux destinations facilitera la circulation des marchandises, mais aussi des personnes entre les deux pays. Ce qui renforcera les liens entre les deux peuples algériens et américains.

